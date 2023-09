Apple annab ülemaailmsel müügiesitluspäeval välja Indias valmistatud iPhone 15

By

Asjaga kursis olevate allikate sõnul plaanib Apple oma ülemaailmsel müügidebüütpäeval turule tuua Indias kokkupandava iPhone 15. Kuigi enamik iPhone 15 ühikuid toodetakse endiselt Hiinas, kujutab see samm olulist kõrvalekallet Apple'i varasemast strateegiast, milleks oli peamiselt Hiinas toodetud seadmete müük. Samuti tõstab see esile India kasvavat tootmisvõimsust ja tähistab Apple'i jõupingutusi vähendada lõhet India ja Hiina tootmisbaaside vahel.

Cupertinos asuv Apple alustas eelmisel kuul iPhone 15 tootmist Indias Tamil Nadu tehases. Siiski võib ettenägematute logistiliste kitsaskohtade tõttu tekkida väikeseid viivitusi. Apple on suurendanud Indias kokkupandavate iPhone'ide osakaalu, jõudes märtsi lõpuks 7%-ni. See nihe on tingitud India peaministri Narendra Modi rahalistest stiimulitest kohaliku tootmise suurendamiseks ja Apple'i vajadusest mitmekesistada oma tootmist väljaspool Hiinat keset USA-Hiina kaubandussõda.

IPhone 15 on eeldatavasti viimase kolme aasta kõige olulisem uuendus seadmele, mis sisaldab Pro mudelite kaamerasüsteemi uuendusi ja täiustatud kolme nanomeetrilist protsessorit. See uus koosseis mängib Apple'i müügi taaselustamisel kriitilist rolli, kuna ettevõte teatas müügi vähenemisest kolmandat kvartalit järjest, kuna tarbijate nõudlus peamistel turgudel, nagu USA, Hiina ja Euroopa, on nõrk.

Apple on laiendanud oma kohalolekut ka Indias, avades sel aastal oma esimesed kauplused riigis. India turgu peetakse Apple'i vidinate jaoks pikas perspektiivis nii jaemüügivõimaluseks kui ka oluliseks tootmisbaasiks. Kvartalis kuni juunini kasvas iPhone'i müük Indias kahekohalise numbriga, saavutades uue tipptaseme.

Teised Apple'i tarnijad Indias, nagu Pegatron Corp ja Wistron Corpi tehas, mille Tata Group peagi omandab, hakkavad samuti iPhone 15 kokku panema.

Allikad: Bloomberg News