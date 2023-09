Apple esitleb üritusel Wonderlust iPhone 15

By

Apple korraldas hiljuti ürituse "Wonderlust", kus tutvustas ametlikult väga oodatud iPhone 15. Uus seade, mille hind algab 799 dollarist, on varustatud mitme põneva funktsiooniga. Üks märkimisväärseid täiendusi on Dynamic Island, 48-megapiksline põhikaamera, mis lubab kvaliteetseid fotosid ja videoid.

Kuulujutud ja spekulatsioonid iPhone 15 kohta olid ringlenud juba kuid enne sündmust, tekitades tarbijates elevust. Ametliku esitlemisega kinnitas Apple uusi funktsioone ja tehnoloogiaid, mida kasutajad võivad oma lipulaeva seadme uusimalt versioonilt oodata.

Lisaks iPhone 15-le esitas Apple üksikasju ka oma uusimate Apple Watchi mudelite, seeria 9 ja Ultra 2 kohta. Seeria 9 on eriti tähelepanuväärne, kuna seda reklaamitakse kui Apple'i esimest süsinikuneutraalset toodet, mis näitab ettevõtte pühendumust. jätkusuutlikkusele.

Apple'i 2023. eelarveaasta on müügi osas olnud edukas – esimese kolme kvartali jooksul teeniti Apple'i toodetest ja teenustest kokku 293.79 miljardit dollarit. See on aga väike langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil ettevõte tõi sisse 304.18 miljardit dollarit.

IPhone 15 kasutuselevõtt tähistab ka muutust selles, kuidas Ameerika Ühendriikide kliendid saavad seadet osta. Apple kavatseb traadita operaatorid ostuprotsessist välja jätta, pakkudes klientidele rohkem paindlikkust ja kontrolli oma iPhone'i ostmise üle.

Üldiselt näitas iPhone 15 turuletoomise üritus Apple'i pühendumust innovatsioonile ja klientidele kvaliteetsete toodete pakkumisele. Põnevate funktsioonide ja edusammudega iPhone 15 on eeldatavasti tarbijate seas populaarne valik.

Allikad:

– SlateStone Wealth

– Apple Inc.