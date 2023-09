Hiina Apple'i aktsiate ja Qualcommi keelu mõju

Apple'i (AAPL) aktsiad langesid viimase kahe päeva jooksul märkimisväärselt, kuna Hiina on teatanud tehnoloogiahiiglase keelust. See keeld on põhjustanud ka ühe Apple'i tarnija Qualcommi (QCOM) lainetuse, kuna selle aktsiad langevad madalamale.

Hiina kehtestatud keeld tekitab muret Apple'i toodete tulevase müügi pärast ühel tema peamistest turgudest. Selle tulemusena on Apple'i aktsiad saanud löögi, avaldades negatiivset mõju ettevõtte üldisele hinnangule. See Apple'i aktsiate langus on veelgi mõjutanud Qualcommi, mis on tehnoloogiagigandi üks suuremaid tarnijaid.

Qualcomm on pooljuhtide tootja, kes pakub Apple'i seadmetele olulisi komponente. Apple'i aktsiate langusega on pärast tänast sulgemiskella kukkunud ka Qualcommi aktsia. See langus on seotud ebakindlusega Apple'i müügiga Hiinas ja võimalike tagajärgedega selle tarnijatele.

Lisaks Apple'i ja Qualcommi mõjudele on ilmunud eraldi uudislugu, mis hõlmab Disney (DIS) ja Florida kuberneri Ron DeSantist. Disney poolt kuberner DeSantise vastu esitatud hagi keskendub esimese muudatuse vaidlusele. Disney väidab, et Florida seaduseelnõu "Ära ütle gei" kriitika eest on kättemaksuks.

See kohtuasi tõstab esile käimasoleva arutelu sõnavabaduse üle ja selle üle, mil määral avaliku elu tegelased, näiteks kubernerid, saavad kriitikat väljendavate üksikisikute või ettevõtete vastu meetmeid võtta. Selle juhtumi tulemus võib oluliselt mõjutada sõnavabaduse kaitset Florida osariigis.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Hiina keeld Apple'ile on avaldanud märgatavat mõju ettevõtte aktsiatele ja selle tarnijale Qualcommile. Apple'i aktsiate langus on tekitanud muret tulevase müügi pärast Hiinas, põhjustades Qualcommi aktsiate lainetust. Samal ajal tõstatab Disney kohtuasi kuberner DeSantise vastu olulisi küsimusi sõnavabaduse ja avaliku elu tegelaste võime kohta kriitikale kätte maksta.

Mõisted:

– Hiina keeld: Hiina valitsuse kehtestatud piirang teatud toodete või teenuste müügile või impordile.

– Qualcomm: pooljuhtide tootja, kes pakub komponente erinevatele tehnoloogiatoodetele.

– Esimene muudatus: Ameerika Ühendriikide põhiseaduse esimene muudatus tagab muude põhiõiguste kõrval ka sõnavabaduse.

– „Ära ütle gei” seaduseelnõu: kavandatav seadusandlus, mis piirab LGBT-teemade või -probleemide arutelu või propageerimist.

Allikad:

– Yahoo Finance'i Akiko Fujita originaalartikkel