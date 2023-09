AirPods Pro 2 on nüüd koos USB-C laadimisümbrisega

Apple teatas, et uuel AirPods Pro 2-l on Lightning-pistiku asemel USB-C laadimisümbris. See muudatus on kooskõlas Apple'i poolt USB-C kasutuselevõtuga oma toodete, sealhulgas Maci, iPadi ja Siri Remote'i standardpistikuna.

AirPods Pro 2 ise ei saa riistvarauuendusi, kuid ühildub nüüd USB-C laadimisega. See tähendab, et kasutajad saavad mugavalt kasutada sama kaablit oma Maci, iPadi, AirPodide ja uue iPhone 15 laadimiseks. Lisaks saab AirPods Pro 2 laadida otse telefonidest iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max.

Klientidele, kes ostavad uue AirPods Pro 2, on karbis kaasas USB-C laadimisümbris. Kuid vastupidiselt esialgsetele ootustele ei müü Apple USB-C laadimisümbrist eraldi.

Uute USB-C laadimisümbrisega AirPods Pro 2 tellimusi saab nüüd esitada ja tarnimine algab 22. septembril. AirPods Pro 2 hind jääb 249 dollari juurde.

Üldiselt peegeldab see värskendus Apple'i pühendumust standardiseerida oma tooteid USB-C-pistikuga, mis võimaldab suurendada mugavust ja seadmete ühilduvust.

Allikad:

- Apple'i üritus