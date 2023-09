Hüvasti iPhone 13 Miniga: Apple loobub oma väikseimast telefonist

Apple lõpetas iPhone 13 Mini tootmise, järgides sarnast saatust nagu tema eelkäijal iPhone 12 Minil. Väiksema suurusega telefon on Apple'i valikust eemaldatud, jättes ruumi iPhone 15-le, iPhone 15 Pro-le, iPhone 14-le, iPhone 13-le ja teise põlvkonna iPhone SE-le (2022).

12. aastal esitletud iPhone 2020 Mini pälvis vastakaid hinnanguid. Kuigi mõned, sealhulgas selle artikli kirjutaja, olid kompaktse suuruse fännid, olid paljud kasutajad aku kestvuse ja kitsa ekraani tõttu pettunud. Selle tulemusena pidi Apple vähendama iPhone 12 Mini tootmist vähem kui aastaga 70 protsenti.

Seoses iPhone 13 Mini tootmise lõpetamisega on väikese ekraaniga entusiastidel siiski mõned võimalused. Kolmandate osapoolte jaemüüjad ja operaatorid, nagu Amazon, pakuvad endiselt iPhone 13 Minit ostmiseks. Lisaks on saadaval korralikud väikesed Android-telefonid, aga ka eelarvesõbralik teise põlvkonna iPhone SE, millel on 4.7-tolline ekraan, kuid millel puuduvad mõned täiustatud funktsioonid, mis on müügilt lõpetatud Mini mudelil, näiteks topeltkaamerad, MagSafe, ülilairiba 5G ja näo ID.

Kuigi Apple on otsustanud väiksema suurusega telefonide tootmisest loobuda, on kompaktse seadme eelistajatele siiski alternatiive. IPhone 13 Mini tootmise lõpetamine võib mõnele pettumust valmistada, kuid väiksema telefoni otsijatele on turul endiselt saadaval valikuid.

Mõisted:

– iPhone 13 Mini: iPhone 13 väiksema suurusega versioon, mille Apple tutvustas oma nutitelefonide valikus.

– iPhone SE: väiksema ekraaniga eelarvesõbralik iPhone'i mudel, mis on sageli mõeldud kasutajatele, kes eelistavad kompaktseid seadmeid.

Allikas: Sheena Vasani, The Verge.