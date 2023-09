Analüütik Ming-Chi Kuo sõnul pole Apple'ilt kuni 2024. aastani oodata uusi iPade

Apple'i analüütik Ming-Chi Kuo on teatanud, et tõenäoliselt ei avalda ettevõte enne 2024. aasta lõppu uusi iPadi mudeleid. See uudis võib pettumuse valmistada neile, kes ootasid lähitulevikus uut iPadi teadet.

Kuigi Apple korraldas hiljuti Wonderlusti ürituse, keskendus see uute iPhone'ide, Apple'i kellade ja võib-olla ka AirPodide tutvustamisele. Bloombergi Mark Gurmani sõnul on spekulatsioonid näidanud, et iPadi värskendamine võib toimuda oktoobris. Gurman mainis ka, et peagi on oodata uuendatud iPad Airi, kuna selle mudeli viimane värskendus toimus 2022. aasta alguses. Järgmisena ilmub aga iPad Pro olulisem uuendus, mis sisaldab M3 kiipe ja OLED-ekraane. aastal. Viimane iPad Pro värskendus toimus 2022. aasta oktoobris.

Apple ei ole uute iPadide väljalaskmise kohta ametlikke kommentaare esitanud.

Lisaks uute iPadi väljalasete viivitamisele teatas Kuo varem, et Apple'i M3-kiipidega varustatud MacBooki seeria pole sel aastal saadaval. Võimalik, et Apple võib 2024. aasta alguses korraldada ürituse, et turule tuua nii uued iPadid kui ka Macid, kuid see on puhtalt spekulatiivne.

Allikad:

– Jay Peters. "Apple ei anna tõenäoliselt uut iPadi välja enne 2024. aastat, ütleb analüütik" - The Verge

– Mark Gurman. "MacRumors" – YouTube

Märkus. Algne lähteartikkel sisaldas HTML-märgendeid ja pilte, mis on sellest muudetud artiklist eemaldatud.