Apple teatab AirPods Pro jaoks mõeldud USB-C laadimisümbrisest

Apple teatas, et AirPods Pro on nüüd varustatud USB-C laadimisümbrisega, mis võimaldab kasutajatel laadida oma kõrvaklappe sama kaabli abil nagu nende uus iPhone 15. See samm järgneb Apple'i USB-C järkjärgulisele kasutuselevõtule kogu oma tootesarjas, sealhulgas Mac, iPad, iPhone ja muud tarvikud.

Varem kasutasid Apple'i lipulaevad kõrvaklapid Lightningi laadimisporte. USB-C-le üleminekuga saavad kasutajad oma AirPods Pro mugavalt laadida, kasutades sama kaablit, mis on kaasas nende uue iPhone 15-ga. Lisaks mainis Apple esitlusel, et kasutajad saavad oma AirPodide laadida ka oma iPhone'ist.

Kuigi AirPods Pro läheb üle USB-C-le, on oluline märkida, et tavalised AirPods ja AirPods Max kõrvaklapid ei saa praegu USB-C versiooni. Kuid kuulujutud on näidanud, et mõlemat toodet võidakse uuendada millalgi järgmisel aastal.

See teadaanne tähistab Apple'i pühendumust USB-C-pistikule ja selle kasvavat tähtsust tehnoloogiatööstuses. USB-C pakub mitmeid eeliseid, sealhulgas kiirem laadimiskiirus, paremad andmeedastuskiirused ja suurem ühilduvus paljude seadmetega.

AirPods Pro jaoks mõeldud USB-C laadimisümbrisega täidab Apple oma klientide vajadusi, kes juba omavad või plaanivad osta uut iPhone 15. See integratsioon lihtsustab laadimisprotsessi ja välistab vajaduse täiendavate kaablite või adapterite järele.

