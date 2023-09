Apple'i eelseisev pressiüritus: mida me võime oodata?

By

Apple valmistub oma väga oodatud pressiürituseks, mis peaks toimuma ettevõtte peakorteris Californias Cupertinos. Kui iga-aastane iPhone'i üritus on tavaliselt keskendunud järkjärgulisele versiooniuuendusele, siis sel aastal eeldatakse, et Apple tutvustab esimest korda oma nutitelefonidele USB-C laadimist. See samm oleks kooskõlas Euroopa Liidu hiljutiste õigusaktidega, mille kohaselt peavad kõik väikesed seadmed 2024. aastaks toetama USB-C laadimist.

USB-C laadimise kasutuselevõtt mitte ainult ei muudaks laadimisprotsessi eri seadmetes ja kaubamärkides sujuvamaks, vaid vähendaks ka laadijate ja kaablite arvu, millega tarbijad peavad võitlema. Analüütikud usuvad, et see muudatus on iPhone'i disainis oluline häire, kuid mitte dramaatiline.

Lisaks USB-C laadimisele on iPhone 15 tootevalikus kuulduste järgi ka funktsioon "Dynamic Island", mis asendab ekraani ülaosas oleva sälgu. Kõrgematel iPhone 15 Pro ja 15 Pro Max mudelitel on eeldatavasti uued funktsioonid, sealhulgas tahapoole suunatud periskoopobjektiiv täiustatud optilise suumi jaoks ning titaanist korpus kergema ja õhema seadme jaoks. Eeldatavasti saavad need mudelid toiteallikaks ka Apple'i uusim A17 kiip, mis pakub kiiremat töötlemist ja pikemat aku kasutusaega.

Pressiüritus võib pakkuda ka värskendusi Apple'i segareaalsusega peakomplekti Vision Pro kohta, mis tuleb turule 2024. aastal. Apple võib selle futuristliku toote jaoks uusi funktsioone ja koostöövõimalusi kiusata.

Lisaks avalikustab Apple tõenäoliselt koos uute iPhone'idega oma uusimad Apple Watchid, sealhulgas Apple Watch Series 9. Ettevõte võib esitleda ka oma järgmise põlvkonna AirPod USB-C-ühilduva laadimisümbrisega. Samuti võidakse välja kuulutada tulevaste operatsioonisüsteemide (nt iOS 17) käivitamise kuupäevad.

Siiski ei oodata üritusel uusi iPade ega Maci arvuteid, kuna analüütikud eeldavad, et need teated tulevad oktoobris. Samuti ei ennustata, et Apple väljastaks kokkupandavat seadet, et konkureerida Samsungi ja Google'i pakkumistega.

Kokkuvõttes tõotab Apple'i eelseisev pressiüritus põnevaid uuendusi ja muudatusi, mille oluliseks esiletõstmiseks on USB-C laadimise kasutuselevõtt iPhone'ides. Tarbijad võivad oodata ka uusi funktsioone iPhone 15 tootevalikus, aga ka Vision Pro segareaalsusega peakomplekti kiusamisi. Üritus peaks toimuma Apple'i peakorteris ja seda tehakse otseülekandena nende veebisaidil.

