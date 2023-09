Apple kuulutab iga-aastasel turuletoomise üritusel välja iPhone 15 ja Apple Watchi

Apple pidas Californias Cupertinos Apple Parkis oma iga-aastase iPhone'i turuletoomise ürituse, kus esitleti väga oodatud iPhone 15 ja iPhone 15 Plus. Üritusel esitleti ka uhiuut Apple Watchi, mis on valmistatud 95% titaanist.

Üks märkimisväärne muudatus Apple'i tootevalikus on nahast kui materjalist loobumine. Ettevõte tutvustas mitmeid uusi kiududel ja plastil põhinevaid ribasid ja värve, mis näitavad oma pühendumust ringlussevõetud materjalide kasutamisele. See samm tähistab kõrvalekaldumist 2014. aasta algsest Apple Watchi turuletoomisest, mis rõhutas moodi ja luksuslikke viimistlusi nagu nahk.

IPhone 15 ja iPhone 15 Plus sisaldavad nüüd Dynamic Islandit, mis on eelmises iPhone 14 Plusis kasutusele võetud funktsioon. See dünaamiline ekraanitehnoloogia on saadaval nii iPhone 15 kõrgemate kui ka madalamate mudelite puhul.

IPhone 15 esitleti eelvaatevideos, mis tutvustas selle uusi värve: summutatud roosa, kollane, roheline, sinine ja must. Apple'i tegevjuht Tim Cook esitles uusimat täiendust iPhone'i tootevalikusse.

Hinnakujunduse osas on Apple Watch Ultra 2 hind 799 dollarit, 9. seeria 399 dollarit ja teise põlvkonna SE hind 249 dollarit.

Apple muudab ka Apple Watchi ribasid. Keskendudes keskkonnasäästlikkusele, tutvustas ettevõte uusi peenkootud ribasid, mis on 100% nahavabad. Apple tegi koostööd luksusbrändiga Hermès nelja uue bändi kallal ja teatas bändi koostööst spordirõivabrändiga Nike.

Uue Apple Watch Ultra 2 esiletõst on selle S9 kiip, mis võimaldab teise põlvkonna ülilairiba arhitektuuri abil täpset leidmist. Sellel on uus 3,000 niti ekraan, 72-tunnine aku tööiga ja 95% taaskasutatud titaanist.

Ürituse käigus tõsteti esile ka Apple'i keskkonnaalgatusi. Endine Keskkonnakaitseagentuuri administraator ja Apple'i juht Lisa Jackson arutasid ettevõtte pühendumust puhtale energiale ja heitkoguste vähendamisele oma tarneahelas.

Apple'i keskkonnaalgatusi käsitlevas videos esines näitlejanna Octavia Spencer koos Tim Cooki ja Lisa Jacksoniga "Emakese loodusena".

Apple'i keskendumine tehisintellektile ilmnes "närvimootori" kasutuselevõtuga, mis on selle kiipidesse sisseehitatud tehisintellekti kiirendi. See tehnoloogia suurendab masinõppe võimalusi, optimeerides samal ajal energiatarbimist, eristades Apple'i konkurentidest, nagu OpenAI ja Google.

Teatati ka Apple Watchi uutest funktsioonidest, sealhulgas Double Tap, mis võimaldab kasutajatel nimetissõrme ja pöidla abil seadmega suhelda ilma ekraani puudutamata. Kella funktsiooni Find My iPhone on samuti täiustatud, et pakkuda täpsemat asukohateavet.

Kokkuvõttes esitleti Apple'i iga-aastasel esitlemisüritusel oma viimaseid uuendusi nutitelefonide ja nutikellade vallas, näidates ettevõtte pühendumust jätkusuutlikkusele, tehisintellektile ja kasutajakogemusele.

