Apple ja AAA partner toovad iPhone'idesse satelliidipõhise maanteeabi

Apple teatas uuest partnerlusest AAA-ga, et tuua iPhone 15-le ja iPhone 14-le satelliittoitega maanteeabi. See funktsioon laiendab olemasolevat satelliidi kaudu pakutavat hädaabi SOS-i, mis võeti kasutusele koos iPhone 14-ga. Selle uue teenusega saavad iPhone'i kasutajad saate nüüd abi autoprobleemide korral, nagu rehv puruneb või bensiin saab otsa, kui see on mobiiltelefoni levialast väljas.

Uue iPhone 14 või iPhone 15 aktiveerimisel saavad kasutajad kaks aastat tasuta juurdepääsu hädaabi- ja maanteeabile. Selle funktsiooni kaudu pakutavad teenused on AAA liikmete jaoks kaetud AAA liikmelisuse tingimustega või mitteliikmetele on need saadaval tasulise kasutamise alusel.

Teeäärse abi teenusele juurdepääsuks saavad kasutajad hädaolukordades, näiteks autost välja lülitada või kütus otsa saama, abi saamiseks lihtsalt SMS-iga AAA. See funktsioon kasutab Apple'i hädaabiteksti satelliidi kaudu, kui mobiilside- või WiFi-levi pole saadaval.

Kui kasutaja võtab abi saamiseks ühendust AAA-ga, ilmub ekraanile lühike küsimustik oluliste üksikasjade kogumiseks. Need andmed saab seejärel edastada satelliidi kaudu AAA-le, kes saadab kasutajale otsesõnumi ja saadab abi tema asukohta. Siiski on oluline märkida, et see satelliidifunktsioon nõuab selget vaatevälja taeva poole, mistõttu ei pruugi see töötada tugevalt metsastes piirkondades või muudes kohtades, kus vaade on takistatud.

Kuigi Apple ei ole pärast esimest kahte aastat hädaabi-SOS-i maksumust teatanud, on see teretulnud täiendus iPhone'i kasutajatele, kes võivad vajada abi kaugetes piirkondades või olukordades, kus traditsioonilised suhtlusviisid pole saadaval.

Allikad: Apple, AAA