Apple'i peagi ilmuv iPhone 15: mida oodata

Apple valmistub oma iga-aastase tooteesitluse käigus oma kauaoodatud iPhone 15 esitlemiseks. Tehnoloogiahiiglane on kogenud kerget müügimahtumist, kolm kvartalit järjest langesid numbrid, mis annab märku järjekordsest võimalikust langusest käesolevas kvartalis. See on toonud kaasa Apple'i aktsiahinna languse ja turuväärtuse kasvu peatumise.

Sarnaselt varasematele iteratsioonidele ei eeldata, et iPhone 15 sisaldab murrangulisi tehnoloogilisi edusamme. Selle asemel pakub see tõenäoliselt oma kiipide, aku ja kaamerate järkjärgulisi täiustusi. Üks märkimisväärne muudatus on aga USB-C kaabli standardi kasutuselevõtt, mille Apple tõenäoliselt laadimiseks kasutusele võtab.

See üleminek USB-C-le on peamiselt tingitud Euroopa reguleerivate asutuste mandaadist, mis nõuab Lightningi pordikaablite järkjärgulist kaotamist aastaks 2024. Spekuleeritakse, kas Apple rakendab selle muudatuse ülemaailmselt või piirab selle Euroopa turule. Õnneks on paljudel tarbijatel juba USB-C-kaablid nende laialdase kasutuse tõttu erinevates seadmetes, muutes ülemineku suhteliselt mugavaks. USB-C-kaablid pakuvad ka Lightning-kaablitega võrreldes kiiremat laadimiskiirust ja andmeedastust, mida võib tarbijate jaoks pidada positiivseks.

Lisaks võib iPhone 15 mudelitel olla ümberkujundus, kus kuvaril on kuju nihutav väljalõige, mida nimetatakse dünaamiliseks saareks. Seda disainielementi tutvustati esmakordselt eelmise aasta Pro ja Pro Max seadmetega. Samuti levivad kuulujutud Pro ja Pro Max versioonide kohta, mis sisaldavad periskoobi stiilis teleobjektiivi koos 6x optilise suumiga, pakkudes paremat kaamerakogemust kaugpildistamisel.

Nende uuendustega ennustavad analüütikud Pro ja Pro Max mudelite potentsiaalset hinnatõusu. See toimub ajal, mil pandeemiajärgne inflatsioon mõjutab juba leibkondade eelarveid, testides tarbijate valmisolekut tasuda esmaklassiliste seadmete eest.

Lisaks uutele iPhone'idele peaks Apple avalikustama ka oma uusimad nutikellad ja eelseisva iOS 17 operatsioonisüsteemi. iOS 17 tutvustab selliseid funktsioone nagu vastamata kõnede reaalajas transkriptsioon, mis võimaldab kasutajatel enne kõneposti salvestamist otsustada, kas kõnele vastata.

Üldiselt on Apple'i iPhone 15 väljalaset väga oodatud, isegi kui suuri tehnoloogilisi edusamme pole. USB-C kaablite kasutuselevõtt, kaamera täiustused ja tarkvarauuendused peaksid tarbijaid meelitama ja müüki suurendama.

