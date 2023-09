Apple kaalub iPhone 15 Pro Maxi hinnatõusu: aruanne

TrendForce'i hiljutise raporti kohaselt kavatseb Apple tõsta iPhone 15 Pro Maxi hinda kuni 100 dollari võrra. Siiski eeldatakse, et iPhone 15 Pro Maxi baassalvestusvõimalus jääb 128 GB juurde. See tähendab, et kui plaanite osta iPhone 15 Pro Maxi, peate võib-olla maksma 1,199 dollarit 128 GB salvestusruumi eest.

Huvitaval kombel viitab aruanne ka sellele, et iPhone 15 Pro hind ei tõuse ja seda müüakse jätkuvalt 999 dollari eest, mis on sama hind kui eelmise aasta iPhone 14 Pro. See on vastuolus varasemate kuulujuttudega, et mõlemad Pro mudelid läbivad hinnatõusu. Lisaks mainitakse aruandes, et iPhone 15 Pro ja Pro Maxi tipptasemel variandid pakuvad kuni 1 TB salvestusruumi.

Kuigi me ei saa kinnitada nende väidete täpsust enne, kui Apple on ametlikult turule toonud iPhone 15 seeria, väärib märkimist, et iPhone 15 Pro Maxi hinnatõus võib olla õigustatud, kui sellel on tõepoolest titaanist šassii ja periskoopobjektiiv, nagu kuulujutud. . Eeldatavasti tuleb iPhone 15 tootevalikuga kaasa olulisi riist- ja tarkvarauuendusi, sealhulgas A17 Bionicu kiibistik, iOS 17 funktsioonid, USB-C kiirlaadimine, Thunderbolt 4 tugi ja palju muud.

Kui soovite rohkem teada saada, siis olge kursis Beebomi otseülekandega 12. septembri avaüritusest. Seni saate lugeda meie pühendatud artiklit iPhone 15 ootuste kohta ja jagada oma mõtteid tulevaste mudelite kohta.

Mõisted:

– USB Type-C: universaalne USB-pistik, mis on võimeline edastama suurel kiirusel nii toidet kui ka andmeid.

– Raam: seadme ekraani ümbritsev raam.

– TrendForce: turuanalüüsi ja konsultatsiooniteenuste pakkuja.

