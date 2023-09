DÜNAAMILINE SAAR JA 48MP KAAMERA EELDATAVAD IPHONE 15 JA IPHONE 15 PLUSS

Aruannete kohaselt kavatseb Apple tutvustada mõningaid iPhone 14 Pro peamisi funktsioone oma tulevastes iPhone 15 ja iPhone 15 Plus mudelites. Nende funktsioonide hulka kuuluvad Dynamic Islandi esikaamerasüsteem ja 48MP tagakaamera.

Dynamic Island on pillikujuline väljalõige, mis sisaldab esikaamerat ja näo ID andureid. Väidetavalt on see väiksem kui praegune iPhone'i mudelitel leiduv sälk, pakkudes kasutajatele rohkem ekraaniruumi. Seda funktsiooni tutvustati esmakordselt iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Maxiga.

Koos Dynamic Islandiga eeldatakse, et iPhone 15 ja iPhone 15 Plus saavad tagumise kaamera uuenduse. 48MP tagumine kaamera pakub paremat fotograafiat hämaras ja piltide suuremat detailsust, ületades olemasolevate iPhone'i mudelite praeguse 12MP tagakaamera.

Lisaks nendele kaamera täiustustele on iPhone 15 ja iPhone 15 Plus eeldatavasti kiirem A16 Bionic kiip. Aruanded viitavad aga sellele, et Apple reserveerib uue A17 Bionicu protsessori iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max jaoks. Samuti eeldatakse, et mitteprofessionaalsed iPhone 15 mudelid ei sisalda ProMotioni ekraani, kõrgema värskendussagedusega ekraani, mis täiustab kerimist ja animatsioone.

Üldiselt on iPhone 15 ja iPhone 15 Plus võrreldes praeguste iPhone'i mudelitega olulised uuendused. Täiustatud jõudluse, kaamerate ja funktsioonidega pakuvad need uued mudelid kasutajatele täiustatud nutitelefoni kasutuskogemust. Kuuldavasti jõuavad iPhone 15 ja iPhone 15 Plus müügile 22. septembril.

Allikad:

– Bloombergi Mark Gurman