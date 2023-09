Apple peaks avalikustama uue USB-C laadijaga iPhone'i tootevaliku

Apple kavatseb täna avalikustada oma uue iPhone'i tootevaliku, mis peaks sisaldama üleminekut Lightningilt USB-C laadimisportidele. See samm tuli pärast vaidlust Euroopa Liiduga (EL), kes on kohustanud järgmise aasta lõpuks kõik väikesed seadmed, sealhulgas telefonid, ühilduma USB-C laadimiskaablitega. EL väidab, et see muudatus vähendab raiskamist ja säästab tarbijate raha.

Apple on varem väitnud, et selle Lightning-kaabel on turvalisem kui USB-C laadijad, mida juba kasutavad konkureerivad ettevõtted, nagu Samsung. Nüüd aga täidab ettevõte EL-i nõuet. Uued iPhone'i mudelid avalikustatakse eeldatavasti Apple'i Wonderlust üritusel, mis on tavaliselt uute iPhone'ide tutvustamise aeg.

See teade tuleb ajal, mil Apple seisab silmitsi iPhone'i müügi vähenemisega kõrgemate hindade tõttu. Kliendid otsustavad uuematele mudelitele üleminekut edasi lükata. Lisaks tegeleb ettevõte diplomaatiliste pingetega USA ja Hiina vahel. Aruanded näitavad, et Hiina valitsus keelab riigiteenistujatel Apple'i telefonide kasutamise.

Analüütikud ennustavad, et üleminek USB-C-le on Apple'i teadaande põhirõhk. Insider Intelligence'i peaanalüütik Yory Wurmser usub, et tänasel üritusel on ka uued Apple Watchi ja AirPodi mudelid, kuid iPhone 15 on ettevõtte jaoks kõige olulisem väljalase. ELi poliitikakujundajad usuvad, et ühise laadija kasutuselevõtt lihtsustab eurooplaste elu ja kaotab vajaduse vananenud laadijate järele, mille tulemuseks on tarbijate kulude kokkuhoid 250 miljonit eurot aastas.

Kuigi mõned tarbijad võivad olla mures kaablivahetuse pärast, ennustavad analüütikud nagu Avi Greengart Techsponentialist, et ühe põlvkonna jooksul nõustuvad tarbijad uue standardiga ja kohanevad sellega. Samuti eeldatakse, et Apple tõstab oma Pro mudelite hindu koos iPhone'i kaamerate ja kiipide täiustamisega.

Äsjane langus iPhone'i müügis, mis moodustas ligi poole Apple'i kogutulust, on tekitanud muret. Hiina valitsuse piirangud iPhone'idele valitsusasutustes ja riigi toetatavates üksustes on mõjutanud ka Apple'i aktsiaid ja turutunnet. Analüütikud, nagu Dan Ives Wedbushist, usuvad aga, et Apple on Hiinas saavutanud märkimisväärse turuosa, ja eeldavad, et igasugune võimalik keeld mõjutab vaid väikest osa prognoositud iPhone'i müügist riigis.

Allikad:

- AFP

Mõisted:

– Lightning laadija pordid: Apple'i seadmetes kasutatavad patenteeritud laadimispordid.

– USB-C: universaalne laadimisport, millest on saamas paljude elektroonikaseadmete tööstusstandard.

– Euroopa Liit (EL): 27 Euroopas asuva liikmesriigi poliitiline ja majanduslik liit.

– USB-C laadimiskaablid: USB-C kaablid, tuntud ka kui USB Type-C, on pööratavad kaablid, mis on võimelised edastama nii toidet kui andmeid.