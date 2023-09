Apple'i sügisene iPhone'i sündmus: kuulujutud ja lekked

Apple'i eelseisev sügisel toimuv iPhone'i üritus, mis kannab nime "Wonderlust", on väga oodatud. Üritusel oodatakse nelja uut iPhone'i ja paari Apple Watchi mudelit. Üks suur muudatus, mida tõenäoliselt esile tuuakse, on üleminek Lightning-kaablitelt USB-C-le, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eeskirjadega.

Uutel iPhone'idel, mille nimeks on iPhone 15 ja iPhone 15 Pro, on tõenäoliselt eelkäijatega sarnased ekraanisuurused. Tipptasemel mudelitel, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max, on suure tõenäosusega ProMotioni ekraanid 120 Hz muutuva värskendussagedusega. Teine märkimisväärne muudatus on USB-C-portide kasutuselevõtt, kuigi kuuldavasti saavad suurema andmeedastuskiiruse olema vaid kõrgema klassi mudelid.

Dynamic Island, iPhone 14 Pro ekraani väljalõige, kantakse eeldatavasti üle kõigile neljale iPhone 15 seeria mudelile. Ekraani ülaosa all olev hõljuv must pillikujuline osa mitte ainult ei peida esikaamerat ja Face ID andurit, vaid kuvab ka hoiatusi ja teateid reaalajas.

Disaini osas võivad iPhone 15 Pro ja Pro Max lülituda roostevabast terasest raamidelt titaanraamidele, muutes need tugevamaks ja kergemaks. Oodata on ka õhemaid ääriseid, mis saavutatakse uue tootmisprotsessi abil, mida nimetatakse madala sissepritsesurvega ülevormimiseks. Pro-seeriatel võib olla ka Apple Watch Ultraga sarnane toimingunupp, mis asendaks traditsioonilise vaigistuslüliti.

IPhone 15 seeria kaamerauuendused peaksid sisaldama uut periskoop-objektiivi, mis on ainult Pro Max mudeli jaoks, mis võimaldab täiustada optilist suumi. Lisaks on seadmetel tõenäoliselt kiirem järgmise põlvkonna kiip, näiteks Pro ja Pro Max mudelite jaoks mõeldud 3nm A17 Bionic kiip.

Mis puudutab Apple Watch Series 9, siis eeldatakse, et peamine riistvaramuutus on S9 kiibi kasutuselevõtt, mis on esimene tõeline protsessoriuuendus pärast 2020. aastat. Kuigi see ei pruugi olulisi muudatusi pakkuda, on Apple Watch Series 9 siiski eeldatavasti kindel uuendus Apple Watchi entusiastide jaoks.

Uute iPhone'i mudelite ettetellimine algab tõenäoliselt sündmusele järgneval reedel ja üldine kättesaadavus algab nädal hiljem. Siiski väärib märkimist, et need uued mudelid võivad tulla kõrgema hinnasildiga.

