Apple teatab Keynote'i üritusel uutest iPhone'i mudelitest ning Apple Watchi ja Vision Pro potentsiaalsetest uuendustest

Apple kavatseb oma eelseisva Wonderlusti põhiürituse ajal tutvustada oma uusimat iPhone'i mudelite valikut. Tehnikagigant tutvustab kuulduste kohaselt järgmise põlvkonna iPhone'e, sealhulgas iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Põnevalt võib Apple valida oma "Pro" mudelite jaoks roostevaba terase asemel titaanraamid, mille tulemuseks on kergemad seadmed ja potentsiaalselt õhemad ekraaniraamid. Kuigi täpne välimus on teadmata, annab Apple'i konverents nendele uutele kujundustele esimese pilgu.

Vastuseks EL-i määrustele eeldatakse, et Apple asendab oma patenteeritud Lightning-pordi standardsema USB-C-pordiga. See muudatus annab Apple'ile huvitava võimaluse käsitleda, kuidas ta kavatseb selle nihkega liikuda ja kuidas tarbijad sellele muudatusele reageerivad.

Lisaks iPhone'i mudelitele võib Apple kasutada võimalust tutvustada Apple Watchi uut iteratsiooni. Ajalooliselt värskendab ettevõte oma nutikellade valikut igal aastal, kuigi selle aasta Apple Watchi võimalike värskenduste kohta on vähe teavet.

Lisaks võib Apple arutada Vision Pro teemal põhisündmuse ajal. Kuigi teave on piiratud, kavatseb ettevõte tuleval aastal turule tuua oma virtuaalreaalsuse peakomplekti Vision Pro. Arvestades Apple'i iPhone'i sündmustega pälvinud märkimisväärset tähelepanu, õhutavad kõik Vision Pro kohta jagatud arusaamad kahtlemata selle eelseisva toote ootusi.

Neile, kes soovivad sündmust jälgida, edastab Apple otseülekande YouTube'is, kus vaatajad pääsevad otse sellel lehel otseülekandesse. Apple TV kasutajad saavad ka põnevusega kaasa lüüa, käivitades telerirakenduse ja leides jaotise „Apple Special Event”, et sündmust otseülekandes vaadata või varasemaid peakõnesid uuesti vaadata. Alternatiivina saavad inimesed, kellel pole Apple TV-d ega eelista YouTube'i, loota Apple'i veebisaidi jaotisele Apple Events, et sündmusi oma eelistatud brauseris, sealhulgas Safaris, Mozilla Firefoxis, Microsoft Edge'is ja Google Chrome'is otseülekandena edastada.

Üldiselt tõotab Apple'i põhiüritus esitada hulga põnevaid teadaandeid, mis tutvustavad uusimaid iPhone'i mudeleid, Apple Watchi võimalikke uuendusi ja teadmisi kauaoodatud Vision Pro kohta.

