Apple valmistub oma uusima iPhone'i tootevaliku tutvustamiseks oma kauaoodatud Wonderlusti põhiürituse ajal. Üritus peaks toimuma teisipäeval kell 10 PT ja Apple'i entusiastid üle maailma saavad teadaannet otseülekandes jälgida.

Kuulduste kohaselt peaks tehnoloogiagigant tutvustama nelja uut iPhone'i mudelit: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Eelkõige spekuleeritakse, et "Pro" mudelitel võib roostevaba terase asemel olla titaanraam. See muudatus võib kaasa tuua kergemad seadmed ja potentsiaalselt õhemad ekraaniraamid, pakkudes kasutajatele visuaalselt eristatavat iPhone'i kasutuskogemust.

Lisaks on Apple valmis järgima EL-i eeskirju, asendades oma patenteeritud Lightning-pordi laialdasemalt kasutatava USB-C-pordiga. Jääb üle oodata, kuidas Apple seda üleminekut tutvustab ja kuidas kliendid muudatusele reageerivad.

Lisaks iPhone'i tootevalikule võib Apple avalikustada ka oma populaarse Apple Watchi uue iteratsiooni. Tavaliselt värskendab ettevõte oma kantavat seadet igal aastal, kuigi uue Apple Watchi kohta on praegu vähe teavet.

Peaüritus võib pakkuda ka Apple'ile platvormi, et arutada lühidalt oma tulevast Vision Pro-d, väga oodatud virtuaalreaalsuse (VR) peakomplekti, mis peaks välja tulema järgmisel aastal.

Ürituse otseülekannete vaatamiseks saavad vaatajad otse sellel lehel jälgida, kuna Apple voogesitab konverentsi YouTube'is. Apple TV kasutajad pääsevad juurde telerirakendusele ja navigeerivad jaotisesse „Apple Special Event”, et sündmust otseülekandena või varasemaid sündmusi uuesti vaadata. Lisaks saavad need, kellel pole Apple TV-d või kes eelistavad YouTube'i mitte kasutada, sündmust otseülekande Apple'i ametlikul veebisaidil Apple'i sündmuste jaotise kaudu. See videovoog ühildub kõigi suuremate brauseritega, sealhulgas Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ja Google Chrome.

