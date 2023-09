iPhone 15 seeria: hind, versiooniuuendused ja kuulujutud

Apple kavatseb täna "Wonderlust" üritusel avalikustada oma iPhone 15 tootevaliku ning iPhone 15 Pro mudelite hinnakujunduse kohta on ilmnenud arvukalt lekkeid ja kuulujutte. Nende allikate sõnul on iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max mudelite hinnad võrreldes eelmise aasta mudelitega märgatavalt tõusnud. Eeldatakse, et iPhone 15 Pro Maxi hinnatõus on suurim.

Kuulujutud viitavad, et vanilje iPhone 15 ja iPhone 15 Plus mudelid tuuakse turule sama hinnaga kui nende eelkäijad, kuid mõned aruanded viitavad sellele, et hind võib olla marginaalne. Teisest küljest kuuldavasti saab iPhone 15 Pro Max kõige järsema hinnatõusu koos suurima uuendusega, mis sisaldab periskoobi stiilis kaamera objektiivi ja titaanist šassii.

Macrumorsi uus teave viitab sellele, et mitteprofessionaalsete iPhone 15 mudelite hinnatõusu ei toimu. IPhone 15 baasmudeli hind peaks algama 799 dollarist, mis on sama hind kui iPhone 14 eelmisel aastal. Indias määrati baasmudeli hinnaks 79,900 XNUMX Rs ja tõenäoliselt jääb see ka tänavu samaks.

Väidetavalt on iPhone 15 Pro mudelitel disainiuuendused, nagu õhemad ja kumerad raamid, samuti uus titaanraam, mis asendab roostevabast terasest šassii. Käivad kuulujutud ümberkujundatud vaigistamise nupust, mis võiks toimida Apple Watch Ultra sarnase toimingunupuna. See muudatus võib asendada eelmiste põlvkondade iPhone'ide külgmise lülitusnupu.

IPhone 15 Pro hind tõuseb eeldatavasti 100 dollarit, alates 1099 dollarist USA-s. See võib Indias kaasa tuua hinnatõusu vähemalt 10,000 15 rubla võrra. Kuuldavasti on super-premium iPhone 1299 Pro Maxi hinnatõus kõige suurem, võimalik alghind USA-s XNUMX dollarit.

