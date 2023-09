Mida Apple'i Wonderlust Event'ilt oodata (ja mitte oodata).

Täna on väga oodatud Apple'i sündmus, kus tehnoloogiahiiglane tutvustab oma järgmise põlvkonna iPhone'e. Kuigi on olnud kuulujutte ka teiste toodete turule toomisest, on oodata, et Apple keskendub peamiselt oma uutele iPhone'idele. Esitletakse nelja iPhone'i – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Lisaks võivad ilmuda ka muud tooted, nagu Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 ja AirPods Pro 2nd Generation, millel on uus C-tüüpi USB-port.

Siiski on teatud tooteid, mida täna tõenäoliselt turule ei tule. Üks neist on kuulujutud iPhone 15 Ultra, millel eeldati Pro-variantidest paremaid esmaklassilisi funktsioone. Teine toode, mida ei pruugita avaldada, on Apple Watch X, mille puhul peeti Apple Watchi 10. aastapäeva tähistamiseks selliseid funktsioone nagu MicroLED-ekraan ja vererõhumõõtja. Arvatakse, et Watch X on alles arendusjärgus ega saa selleks sündmuseks valmis.

Samuti on olnud kuulujutte M3-toega Macide kohta, sealhulgas iMac, MacBook Air ja MacBook Pro, kuid neid seadmeid ei oodata täna õhtul. Selle asemel näitavad aruanded, et Apple võib neid tutvustada oktoobris pigem pressiteate kui spetsiaalse käivitamisürituse kaudu.

Mis puutub iPadidesse, siis väidetavalt on töös M3-toega iPad Pros ja uus iPad Air 6, kuid on ebatõenäoline, et neid Wonderlusti üritusel esitletakse. Kuulujutud viitavad sellele, et iPad Air 6 võidakse pressiteate kaudu välja anda juba järgmisel kuul.

Kuigi oodatakse uue C-tüüpi USB-pordiga AirPods Pro 2. põlvkonna debüüti, siis praeguse mudeliga võrreldes olulisi muudatusi ei toimu. Teisi AirPodsi variante, nagu AirPods Pro 3, AirPods Max 2 ja AirPods 2 USB Type-C-ga, täna õhtul ei avalikustata.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Apple Wonderlusti sündmus keskendub eeldatavasti peamiselt uuele iPhone'i tootevalikule koos mõne täiendava tootega, nagu Apple Watch Series 9 ja AirPods Pro 2nd Generation. Muid kuulujuttude tooteid, nagu iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-toega Macid, uued iPadid ja täiendavad AirPods-mudelid sellel üritusel tõenäoliselt ei avalikustata.

Mõisted:

– USB Type-C port: universaalne pistik, mida saab kasutada laadimiseks ja andmeedastuseks erinevates seadmetes.

– MicroLED-ekraan: tehnoloogia, mis kasutab mikroskoopilisi LED-e, et luua kõrge eraldusvõimega ekraan, millel on parem kontrast ja energiatõhusus.

