Apple tutvustab uut täiustatud funktsioonidega Apple Watch Series 9

Apple pidas täna oma kauaoodatud ürituse, kus tutvustati mitmeid uusi riistvarapakkumisi. Sündmuse tipphetk oli nende kantavate mudelite sarja uusima lisa, Apple Watch Series 9, avalikustamine.

Uue nutikella toiteallikaks on tipptasemel S9 kiip, mille jõudlus on 60% suurem ja GPU eelkäijaga võrreldes 30% kiirem. Apple Watchi tooteturunduse direktor Deidre Caldbeck nimetas seda "kõige võimsamaks kellakiibiks".

Üks peamisi täiustusi 9. seerias on täiustatud dikteerimine, mida on täiustatud kuni 25%. See täiustus muudab häälkäsklused ja suhtluse Siriga kasutajate jaoks veelgi sujuvamaks.

Series 9 tutvustab mitmeid põnevaid uusi funktsioone. Kasutajad pääsevad nüüd Siri abil juurde terviseandmetele, mis võimaldab mugavalt jälgida oma vormi ja heaolu. Teine funktsioon nimega Name Drop võimaldab kasutajatel jagada isiklikku teavet teiste läheduses olevate kasutajatega, kellel on samuti Apple Watch Series 9. Lisaks võimaldab Double Tap funktsioon kasutajatel juhtida kella funktsioone, puudutades nimetissõrme ja pöidla käel, mida nad kannavad. vaata.

Apple on kahekordistanud ka ekraani heledust, tagades parema nähtavuse isegi eredas päikesevalguses. Veel üks praktiline lisand on võimalus pingida oma iPhone'i otse kellalt, hõlbustades telefoni asukoha leidmist, kui see kaob.

Teistes uudistes on olnud spekulatsioone ja vihjeid, et uusim iPhone on varustatud USB-C pistikuga. Kuigi seda pole ametlikult kinnitatud, viitavad tarneahela allikad ja hiljutised aruanded sellele, et Apple võib vahetust teha. See muudatus avaks kiirema laadimiskiiruse ja parema ühilduvuse teiste USB-C seadmetega.

Need Apple'i ürituse põnevad teadaanded näitavad nende pühendumust tehnoloogia piiride nihutamisele, pakkudes uuenduslikke tooteid, mis parandavad kasutajakogemust.

