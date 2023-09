Apple'i tarnija Foxconn tarnib Indias valmistatud iPhone 15, mis laiendab tootmist Hiinast kaugemale

Apple'i tarnija Foxconn hakkab Indias toodetud iPhone 15 tarnima vaid nädalad pärast nutitelefonide Hiina tehastest turule toomist. See Apple'i samm on osa mitmeaastasest algatusest mitmekesistada oma tootmist väljaspool Hiinat ja vähendada tarneahela haavatavust. IPhone'ide kokkupanek Indias ei aita Apple'il mitte ainult laiendada oma tootmisvõimsust, vaid leevendab ka Washingtoni ja Pekingi vahelistest pingetest põhjustatud ebakindlust kaubanduses.

Tamil Nadu osariigis Sriperumbuduris asuv Foxconni tehas mängib viimaste iPhone'i seadmete tarnimise hõlbustamisel üliolulist rolli. IPhone 15 tootmine Indias sõltub aga komponentide saadavusest, mis on peamiselt hangitud impordi kaudu, aga ka Chennai lähedal asuva Foxconni tehase tootmisliinide sujuvast suurendamisest.

Lisaks Foxconnile alustavad iPhone 15 kokkupanemist ka teised Indias tegutsevad Apple'i tarnijad, nagu Pegatron Corp. ja Wistron Corp. rajatis, mille Tata Group peagi omandab. See tugevdab veelgi Apple'i tootmist Indias.

IPhone 15 esitletakse täna Wonderlusti üritusel koos muude teadaannetega, sealhulgas uue Apple Watchi seeria ja Apple AirPodidega. IPhone 15 ja 15 Plus mudelitel on eeldatavasti klaasist tagakülg ja alumiiniumist küljed, samas kui kõrgema klassi Pro versioonidel on väidetavalt titaanist kujundus, muutes need vastupidavamaks ja kergemaks.

Üldiselt on Apple'i otsus toota iPhone'e Indias strateegiline samm oma tarneahela mitmekesistamiseks ja Hiinast sõltuvuse vähendamiseks. Laiendades tootmist Hiinast väljapoole, soovib Apple tagada oma kriitiliste toodete vastupidavam ja turvalisem tarnimine.

