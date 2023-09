Apple avalikustas uue iPhone 15 tootevaliku Iirimaa kasutajatele mõeldud hinnalangetustega

Apple avalikustas ametlikult oma uusima iPhone'ide ja nutikellade sarja, kuulutades välja iPhone 15 sarja ja Apple Watch Series 9. Kuigi tehnoloogiahiiglane on USA-s oma iPhone'ide hindu tõstnud, saavad Iiri kasutajad allahindlust. IPhone 15 Pro hind algab 1,239 eurost, mis on 100-eurone hinnaalandus võrreldes eelmise aasta mudeliga. IPhone 15 hind algab 979 eurost, aasta tagasi oli see 1,029 eurot. Ka iPhone 15 Plusi hinda on alandatud 1,129 eurolt 1,179 eurole.

Vaatamata praegusest elukalliduse kriisist tulenevatele väljakutsetele püüab Apple oma uute seadmetega üldist kasutajakogemust parandada. Uued iPhone'id lubavad paremat kõnekvaliteeti, fotograafiat ja standardse USB-laadimispordi kasutuselevõttu. IPhone 15 Pro mudelitel on kohandatav tegevusnupp, samas kui iPhone 15 Pro on vastupidavama titaandisaini ja võimsama kaamerasüsteemiga.

IPhone 15 sari varustatakse A16 kiibiga, Pro mudelitel aga uuendatud A17 kiip. IPhone 15 on laadimiseks ja andmeedastuseks kasutusele võtnud ka USB C-ühenduse, mis vastab ELi tähtajale standardiseerida laadimine aastaks 2024. Lisaks on Apple laiendanud iPhone'i hädaabisatelliidi võimalusi, lisades satelliidi kaudu maanteeabi.

Apple on tutvustanud ka Apple Watch Series 9, millel on žestide juhtimise funktsioon, Siri päringute töötlemine kellas endas ja täiustatud integratsioon HomePodiga. Ettevõte seab jätkuvalt esikohale jätkusuutlikkuse, püüdes eemaldada pakenditest plasti, kasutada 100% ringlussevõetud materjale ja tugineda puhastele taastuvatele energiaallikatele.

Mõisted:

– USB C: universaalne jadasiiniühendus, mida kasutatakse tavaliselt elektroonikaseadmetes laadimiseks ja andmeedastuseks.

– A16 ja A17 kiibid: viitab Apple'i seadmetes kasutatavatele protsessoritele, kusjuures A17 on uuem ja võimsam versioon.

– Hädaolukorra satelliidi võimalused: seadme võimalus ühenduda satelliidivõrguga, et anda side ja abi hädaolukordades.