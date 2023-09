Apple saab patendi mattmusta materjali jaoks, mis võib tuua variandi iPhone'idele ja MacBookidele

Apple'ile on antud patent, mis võimaldab ettevõttel kasutada oma toodetel, sealhulgas iPhone'idel ja MacBookidel, mattmusta materjali. Patendi, mis esitati 2020. aastal, kiitis hiljuti heaks Ameerika Ühendriikide Kaubamärgi- ja Patendiamet (USTPO).

Mati musta värvi kasutamine Apple'i toodetes on tarbijate seas olnud populaarne, millest annab tunnistust mitme aasta tagune musta matt iPhone 7 variandi väljalaskmine. Tagasiside iPhone 7 seeria kohta ei olnud aga piisavalt positiivne, et Apple saaks mudeli pakkumist jätkata. See patent viitab sellele, et Apple suhtub nüüd mattmusta materjali tõsiselt ja soovib enne turule toomist tagada, et tema tooted vastavad soovitud kvaliteedile.

Patent võimaldab Apple'il kasutada anodeeritud mattmusta osi, mis pakuvad veatut ja lünkadeta viimistlust. Patendiga kaasnevad pildid vihjavad ka mati musta variandi võimalusele iPhone'ide ja Apple'i kellade jaoks. Kuigi sel aastal seda tõenäoliselt ei juhtu, kuna uus iPhone 15 seeria peaks varsti turule tulema, viitab patent sellele, et mattmust iPhone võib lähitulevikus turule tuua.

Lisaks iPhone’idele avab patent ukse mattmustadele MacBookidele, mida Apple pole aastakümneid pakkunud. Mattmustad nahad on MacBooki kasutajate seas populaarsed ja see patent viitab sellele, et Apple võib kaaluda oma sülearvutite jaoks mattmustast valikut.

Mis puudutab eelseisvat iPhone 15 seeriat, mis peaks hõlmama selliseid mudeleid nagu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max, siis levivad kuulujutud suurte kaamerate, sealhulgas periskoobi objektiivide uuendamise kohta. Pro mudelitel võib olla ka titaanist korpus, mis võib tõsta toote hinda.

On selge, et Apple uurib oma toodete jaoks uusi võimalusi ja mattmusta materjali patent viitab sellele, et ettevõte kaalub aktiivselt selle variandi kasutuselevõttu. Kuna põnevil fännid ootavad pikisilmi iPhone 15 seeria ilmumist, näitab ainult aeg, kas mattmust valik on pakkumiste hulgas.

Allikad:

– Ameerika Ühendriikide kaubamärgi- ja patendiamet (USTPO)