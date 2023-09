Apple'i kiibid on toodetud USA-s, kuid pakendamine on endiselt Taiwanis

The Informationi andmetel valmistatakse Apple'i kiibid, mida toodab Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Arizonas Phoenixis asuvas uues tehases, nagu teatas Apple'i tegevjuht Tim Cook. Need kiibid tuleb aga kokkupanemiseks Taiwani tagasi saata, kuna Arizona tehases puuduvad arenenumate kiipide pakendamiseks vajalikud seadmed.

Pakendamine on kiibi valmistamise viimane etapp, kus komponendid monteeritakse korpusesse, et suurendada kiirust ja energiatõhusust. Kui iPadi ja Maci kiipe saab pakendada väljaspool Taiwani, siis iPhone'i kiibid tuleb kokku panna riigis. Seda pakkimismeetodit on Apple kasutanud alates 2016. aastast.

Lisaks Apple'ile on TSMC-l ka teisi kliente, nagu NVIDIA, AMD ja Tesla, kelle kiibimudelid, sealhulgas NVIDIA H100, tuleb samuti Taiwani pakkimiseks tagasi saata. Teatavasti kasutab Google iPhone'is kasutatavat täiustatud pakendit ka oma tulevaste Pixeli telefonide jaoks.

USA valitsus on CHIPSi seadusega eraldanud märkimisväärse rahastuse, et stimuleerida kiipide tootmist USA-s ja vähendada sõltuvust välismaistest tarnijatest. Selle sammu eesmärk on turgutada USA pooljuhtide tööstust keset pingeid Hiinaga Taiwani pärast.

Kuigi valitsus on loonud riikliku täiustatud pakendite tootmise programmi, et tuua kiibipakendeid USA-sse, saab see kiibi tootmisega võrreldes oluliselt vähem rahalisi vahendeid. Trükiahelate instituut teatas, et see viitab pakendamise prioriteetsuse puudumisele. TSMC ei kavatse ehitada USA-sse pakendamisrajatisi suurte kulude tõttu ja tõenäoliselt pakub see Taiwanis tulevikus mis tahes pakkimismeetodeid.

