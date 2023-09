Apple võtab tulevaste iPhone'i väljalasete jaoks kasutusele USB-C standardi

Pärast aastaid kestnud vastupanu on Apple Inc. lõpuks USB-C standardi ees kapituleerunud ja kasutab seda kõigi tulevaste iPhone'i versioonide puhul. Ettevõte on kasutanud oma patenteeritud Lightning-porti seadmete laadimiseks alates 2012. aastast. Kuigi Lightningi port on olnud Apple'i jaoks ainulaadne müügiargument, on see olnud ka tarbijatele koormaks vahetuskaablite kõrge hinna tõttu.

Otsus minna üle USB-C-le tuleb pärast seda, kui Euroopa Liit (EL) allkirjastas 2022. aasta oktoobris ühise laadimismandaadi. Selle mandaadi kohaselt peavad kõik EL-is müüdavad mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja kaamerad olema varustatud USB Type-C laadimisega. sadamasse. Sülearvutid järgivad eeskuju 2026. aastal. Direktiiv kehtestati tarbetute laadijate ostmise vähendamiseks ja seadmete laadimise standardiseerimiseks.

Apple on olnud tugevalt vastu ühisele laadija mandaadile, väites, et see lämmatab innovatsiooni. Ettevõte on aga möönnud, et tal pole muud valikut, kui järgida. Tegelikult integreeris Apple juba USB-C oma iPad Airi 2020. aastal ja 10. põlvkonna iPadi 2022. aastal. Nüüd laiendab ettevõte seda standardimist iPhone'i ruumile.

Üleminek USB-C-le pakub tarbijatele mugavust, kuna neil ei ole enam vaja kaasas kanda mitut laadimiskaablit erinevate seadmete jaoks. Lisaks vähendab see tõenäoliselt asenduskaablite maksumust, kuna USB-C-kaablid on kergemini kättesaadavad ja üldiselt odavamad kui Lightning-kaablid.

Apple'i otsus võtta tulevaste iPhone'i väljaannete jaoks kasutusele USB-C standard avalikustatakse ametlikult 12. septembril koos iPhone 15 turuletoomisega. See tähistab Apple'i ajastu lõppu ja tarbijate jaoks universaalsema laadimiskogemuse algust.

