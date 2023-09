USA populaarseimad tasuta ja tasulised iPhone'i rakendused

By

Selles artiklis uurime USA populaarseimaid tasuta ja tasulisi iPhone'i rakendusi. Need rakendused pakuvad erinevaid funktsioone ning vastavad erinevatele huvidele ja vajadustele.

USA populaarseimate tasuta iPhone'i rakenduste hulgas on üks tähelepanuväärne rakendus Temu: Shop Like a Billionaire. Temu võimaldab kasutajatel osta luksuskaupu ja kogeda miljardäri elustiili. Teine populaarne rakendus on YouTube TV, mis pakub kasutajatele laias valikus voogesitussisu. Nimekirja pääseb ka viiruslike lühivideote poolest tuntud TikTok.

Teisest küljest on USA populaarseimad tasulised iPhone'i rakendused Minecraft, väga populaarne mäng, mis võimaldab mängijatel luua oma maailmu. Geometry Dash on veel üks tasuline rakendus, mis ühendab muusika ja oskustepõhise mängu. Tuntud lauamängul MONOPOLY on iPhone'i kasutajatele saadaval ka digitaalne versioon.

Teiste tasuliste rakenduste hulka kuuluvad lõbus seltskonnamäng Heads Up! ja Plague Inc., strateegiline simulatsioonimäng, kus mängijad loovad ja arendavad patogeeni, et nakatada ja hävitada inimkond.

Need rakendused pakuvad erinevaid meelelahutusvõimalusi alates mängudest kuni elustiilikogemusteni. Ükskõik, kas otsite luksuslikku ostukogemust või põnevat mängu, on App Store'is saadaval valikud.

Allikad:

– Temu: ostke nagu miljardär, Temu

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

- Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmelaadi mängustuudio

– Ettevaatust!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Märkus. URL-id on allikatest eemaldatud.