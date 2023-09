Apple Watchi seeria 9: uued funktsioonid ja täiustused

Autor Jay Peters

Apple esitles hiljuti oma Wonderlust üritusel oma uusimat nutikella Apple Watch Series 9. Series 9 sisaldab mitmeid uusi funktsioone ja täiustusi, mis parandavad selle funktsionaalsust ja kasutuskogemust.

Üks tähelepanuväärne lisand on uus S9 SiP (System in Package), millel on võimas 5.6 miljardi transistoriga protsessor, 30% kiirem GPU ja neljatuumaline närvimootor. See täiendus võimaldab Siri taotlusi otse seadmes töödelda, mille tulemuseks on parem reageerimisvõime. Lisaks sisaldab nutikell nüüd teise põlvkonna ülilairiba kiipi, mis suurendab iPhone'iga ühendamise täpsust.

Apple Watch Series 9-l on ka heledam ekraan, mis suudab ulatuda 2000 nitini, mis on kaks korda suurem kui tema eelkäija Series 8 maksimaalne heledus. See täiustatud ekraan tagab parema nähtavuse isegi eredas väliskeskkonnas.

Märkimisväärne täiendus Series 9-le on topeltpuudutuse žest, mis sarnaneb Apple Vision Pro puhul näidatud koputamisfunktsiooniga. See võimaldab kasutajatel vastata telefonikõnedele või kellaga suhelda, koputades koos nimetissõrme ja pöidla. Topeltpuudutuse funktsioon on saadaval tarkvarauuenduse kaudu oktoobris.

Disainivõimaluste osas on 9. seeria saadaval alumiiniumist erinevates värvitoonides, sealhulgas roosa, tähthele, hõbedane, kesköö ja tootepunane. Roostevabast terasest versioonid on saadaval kulla, hõbeda ja grafiidiga. Ettetellimusi saab esitada alates teisipäevast, saadavus on kavandatud 22. septembriks. Baasmudeli hind algab 399 dollarist.

Apple on 9. seeriaga teinud ka keskkonnaalaseid täiustusi. Uue Sport Loopi rihmaga sidudes saab Apple Watch Series 9 Apple'i esimeseks süsinikuneutraalseks tooteks. Lisaks võimaldab väiksem pakend tõhusamat saatmist.

Apple Watch Series 9 järgib eelmise aasta 8. seeriat, mis tutvustas temperatuuriandureid ja krahhi tuvastamist. Mainimist väärib ka Apple Watch Ultra, mis on suurema ekraani ja eraldi toimingunupuga vastupidavam mudel. Series 9 tuleb koos watchOS 10-ga, Apple'i uusima nutikella operatsioonisüsteemiga, mis pakub uuendatud kasutajaliidest ja põhirakenduste värskendatud versioone.

Üldiselt pakub Apple Watch Series 9 jõudluse, ekraani heleduse ja uuenduslike funktsioonide osas olulisi uuendusi. See on jätkuvalt juhtiv nutikella valik kasutajatele, kes otsivad stiili, funktsionaalsuse ja keskkonnateadlikkuse segu.

Allikad:

- Jay Peters (autor)

- The Verge (fotod)

- Apple (toote üksikasjad)

- Unicode'i konsortsium (emotikonide ettepanekud)