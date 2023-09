Apple tutvustab USB-C-pordi ja täiustatud kaamerasüsteemiga iPhone 15

Apple avalikustas äsja oma uusimad nutitelefonid iPhone 15 ja iPhone 15 Plus ning silmapaistvaks funktsiooniks on USB-C pordi kaasamine. See tähistab Apple'i patenteeritud Lightning-pistikust kõrvalekaldumist, kuna ettevõte hakkab järgima tulevasi Euroopa Liidu määrusi. IPhone 15 hind algab 799 dollarist 128 GB mudeli puhul, samas kui iPhone 15 Plus algab 899 dollarist sama salvestusmahu eest.

Kuigi selle aasta iPhone'ide disain sarnaneb väga iPhone 14-ga, on seal märkimisväärseid täiustusi. Kõikidel mudelitel on nüüd iPhone 14 Pro ja Pro Maxi pillide kujuline väljalõige Dynamic Island. See pakub uut viisi märguannete vaatamiseks ja rakendustega suhtlemiseks. Lisaks on iPhone 15-l OLED Super Retina ekraan, mis suudab kuvada Dolby Visioni sisu heledusega 1,600 niti. Selle ekraani maksimaalne heledus ulatub päikesevalguses 2,000 nitini, mis on kaks korda suurem kui tema eelkäijal.

IPhone 15 kõige olulisem uuendus on selle kaamerasüsteem. Põhikaamera sensorit on iPhone 48 varasemalt 12 megapikslilt uuendatud 14-megapikslini. Telefonil on ka 12-megapiksline teleobjektiiv ja portreerežiimi täiustused. Kasutajad ei pea enam käsitsi portreerežiimile lülituma ning öörežiimi, reaalajas fotode ja tegevusrežiimi täiustused on saadaval.

IPhone 15 sees on Apple uuendanud kiibistiku A16-le, samale protsessorile, mida kasutati eelmise aasta iPhone 14 Pro mudelites. Ettevõte lubab tänu suuremale akule terve päeva aku kasutusaega. IPhone 15 sisaldab ka teise põlvkonna ülilairiba kiipi, mis parandab ühenduvust ja täpsust Find My abil.

Lisaks iPhone 15-le toob Apple turule uue Apple Watch Series 9, millel on täiustatud kiip, millel on täiustatud GPU jõudlus ja teise põlvkonna ülilairiba kiip. Kell tutvustab ka "topeltpuudutamise" funktsiooni ja palju muud.

