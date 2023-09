Tutvustame iPhone 15: muudatused ja täiendused

Apple'i iPhone'i turuletuleku sündmused tekitavad alati palju kõmu ja elevust ning hiljutine iPhone 15 esitlemine polnud erand. IPhone jääb Apple'i äritegevuse oluliseks osaks, moodustades igal aastal olulise osa ettevõtte tuludest. Selle uusima väljaandega soovib Apple pakkuda seadet, mis sisaldab kõiki tehnoloogilisi edusamme ja uuendusi, mida nad on välja töötanud alates 2007. aasta algsest iPhone'ist.

Üks märkimisväärne muudatus iPhone 15 puhul on üleminek Apple'i patenteeritud Lightning laadimispistikult üldtunnustatud USB-C pordile. Selle muudatuse tingis Euroopa Liidu otsus. Selle tulemusena saavad kasutajad kasutada sama kaablit nii oma iPhone'i kui ka muude seadmete, nagu kõrvaklapid ja kõlarid, laadimiseks.

Disaini osas on Apple tutvustanud iPhone 15 jaoks uusi värve, sealhulgas roosa, kollane, roheline, sinine ja must. IPhone 15 Pro mudelitel on titaanist väliskonstruktsioon, mis muudab need nii kergemaks kui ka vastupidavamaks. Ekraani servi on samuti vähendatud, võimaldades suuremaid ekraanisuurusi.

Üks iPhone 15 Pro mudelite märkimisväärseid omadusi on vaigistuslüliti asendamine programmeeritava tegevusnupuga. Kasutajad saavad seda nuppu kohandada, et täita erinevaid funktsioone, nagu vaigistamine/vaigistuse tühistamine, rakenduste käivitamine või häälmemode käivitamine.

Kaamerate täiustamise osas on Apple varustanud algtaseme iPhone 15 mudelid sama kaameratehnoloogiaga, mida kasutati eelmises iPhone 14 Pro sarjas. See hõlmab 48-megapikslist põhikaamerat, mis jäädvustab suuremaid detaile ja parandab fookust. Arvutusfotograafia tagab, et kasutajad saavad jäädvustada kvaliteetseid pilte ka ilma Pro mudelita.

IPhone 15 Pro mudelitel on ka täiustatud kaamerafunktsioonid, näiteks uued eelseadistatud fookuskaugused, täiustatud suumimisvõimalused, täiustatud pildistabilisaator ja täiustatud pildistamine hämaras. Lisaks ühilduvad mõlemad Pro mudelid 3D-videovormingu "Spacial Videos" jäädvustusega, mida toetab tulevane Apple Vision Pro peakomplekt.

IPhone 15 Pro Max, Pro ja muud mudelid pakuvad erinevaid funktsioone ja täiendusi, mis vastavad kasutajate erinevatele vajadustele ja eelistustele. Apple'i eesmärk on pakkuda seadet, mis pole mitte ainult tehnoloogiliselt arenenud, vaid ka visuaalselt atraktiivne ja kasutajasõbralik.

Allikad:

– Artikkel: "Miks võib selline ettevõte nagu Apple äratada nii palju tähelepanu lihtsale toote lansseerimisele?" (URL puudub)

– Pildi allikas: Apple