Apple teatab iOS 17 väljalaskekuupäeva

Apple avaldas oma hiljutisel üritusel lõpuks iOS 17 väljalaskekuupäeva. Tarkvara uusim versioon on tasuta uuendamiseks saadaval esmaspäeval, 18. septembril. See teade tuli pärast Apple'i kasutajate suurt ootust, kuna tarkvara avalikustati esmakordselt juunis toimunud WWDC üritusel. Eeldatakse, et iOS 17 muudab iPhone'i kasutuskogemust täielikult.

Enne ametlikku avaldamist tehti testijatele kättesaadavaks iOS 17 beetaversioon. Täisversioon on nüüd aga kõigile kättesaadav. Kasutajate seas on tähelepanu pälvinud mitu põnevat funktsiooni. Üks neist funktsioonidest on FaceTime'i versiooniuuendus, mis võimaldab kasutajatel jätta videokõneposti. Lisaks võimaldab tööriist nimega NameDrop kasutajatel hõlpsasti kontaktteavet jagada, hoides telefone lihtsalt üksteise lähedal. Neile, kes naudivad organiseerimist, on kasutusele võetud ka uus ajakirjarakendus.

Üks oluline täiustus, mis on paljude huviorbiidis, on täiustatud automaatse korrigeerimise funktsiooni lubadus. Väidetavalt õpib see värskendatud automaatkorrektsioon kasutaja eelistustest, välistades tahtmatute sõnaasenduste frustratsiooni.

Käivituskuupäeval 18. septembril pääseb iOS 17-le juurde tarkvara värskendamisega. See võimaldab kasutajatel nautida kõiki kasutusele võetud uusi ja täiustatud funktsioone. Apple pakub jätkuvalt edasiminekuid, mis parandavad oma klientide kasutuskogemust.

