Andrew Flintoff naaseb pärast Top Gear avarii kriketisse

Endine kriketimängija ja Top Geari saatejuht Andrew Flintoff on kriketi juurde tagasi pöördunud pärast seda, kui sai saate filmimise ajal kiirõnnetuses vigastusi. Õnnetus juhtus Dunsfold Parki lennuväljal Surreys, kus Flintoff oli sõitnud kolmerattalise Morgan Super 3-ga kiirusel 130 miili tunnis. Ta sai näovigastusi ja murdusid ribid, kuid on sellest ajast paranenud.

2009. aastal kriketist loobunud Flintoff töötab nüüd Inglismaa meestekoondise tasustamata konsultandina nende One-Day International sarjas Uus-Meremaa vastu. Teda nähti Cardiffi Sophia Gardensis esimeseks matšiks valmistumisel väljakuharjutusi juhtimas. Nähtavad armid tema näol ja teip ninal olid märgatavad.

Flintoffi seotus Top Geariga on lõppenud, kuna ta otsustas pärast õnnetust lõpetada. See polnud tema esimene õnnetus saates, kuna ta oli varem suurel kiirusel vastu turuletti sõitnud ja trikirattalt alla kukkunud. BBC on ajutiselt peatanud saate filmimise ning viib läbi tervise- ja ohutusülevaate.

Õnnetusest rääkides väitis Flintoffile lähedane allikas, et juhtum mõjutas teda nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Endine Top Geari saatejuht Angela Rippon avaldas kaastunnet, märkides, et saatejuhid ei ole elukutselised autojuhid ja sageli palutakse neil täita väljakutseid pakkuvaid ülesandeid.

Vaatamata sellele, et Flintoff ei liitu eelseisva India maailmameistrivõistluste meeskonnaga, on Flintoffi naasmine kriketi juurde fännidele ja spordile positiivne areng. Tema kogemused ja teadmised tulevad kahtlemata kasuks Inglismaa koondisele nende matšides Uus-Meremaaga.

