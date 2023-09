Ubisoft pakub värskendust Xdefianti väljalaskekuupäeva ja arenduse oleku kohta

Ubisoft jagas hiljuti olulist värskendust oma eelseisva mängu Xdefiant väljalaskekuupäeva ja arendusoleku kohta. Oma ametlikul veebisaidil avaldatud postituses paljastas tegevprodutsent Mark Rubin, et mäng ei läbinud Sony ja Xboxi esitamisprotsessi, mille tulemuseks on vastavusprobleemid, mis tuleb lahendada enne väljalaskekuupäeva kinnitamist.

Rubin selgitas, et ettevõte sai esimesed taotluste esitamise tulemused augusti keskel, mis viitasid sellele, et mäng ei vastanud nõuetele vastavuse tagamiseks. See ilmutus tuli meeskonnale üllatusena, kuna nad olid alahinnanud nõuetele vastavuse tagamiseks vajalikku tööd.

Seetõttu ei saa Ubisoft praegu Xdefianti jaoks konkreetset väljalaskekuupäeva pakkuda. Selle asemel keskenduvad nad vastavusega seotud probleemide lahendamisele ja valmistuvad uueks esitamiseks platvormi omanikele. Kui esitamine läbib, võidakse mäng avaldada septembri keskpaigast lõpuni. Siiski on võimalus, et antakse tingimuslik pass, mis nõuab 1. päeva plaastrit koos lõplike parandustega. Sellise stsenaariumi korral lükataks väljalaskekuupäev oktoobri algusesse/keskpaigasse.

Vaatamata nendele ebakindlustele kinnitas Rubin fännidele, et Ubisoft on jätkuvalt pühendunud läbipaistvusele ja mängijate tagasiside kuulamisele. Meeskond on juba mängu arendamisse kaasanud mängijate taotlusi, näiteks kaardihääletuse ja eelseisva S&D-laadse režiimi kaasamise. Rubin rõhutas, et Xdefiant on mõeldud kogukonnale mõeldud mänguks ja Ubisoft on pühendunud parima võimaliku kogemuse pakkumisele.

Kokkuvõttes peavad Xdefianti fännid mängu väljalaskmist veidi kauem ootama, kuna Ubisoft töötab Sony ja Xboxi järgimise tagamiseks. Meeskond tegeleb aktiivselt esitamisprotsessi käigus tuvastatud probleemidega ja loodab anda võimalikult kiiresti kindla väljalaskekuupäeva.

Allikas: Ubisoft Ubisofti ametliku veebisaidi kaudu