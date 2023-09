Picross e Games leiate uue elu Nintendo Switchis

Kõik üheksa Picross e seeria mängu, mis algselt 3DS-ile välja anti, jõuavad lõpuks Nintendo Switchi. Mängud ei olnud ostmiseks saadaval alates märtsist, mil 3DS eShop suleti. Arendaja Jupiter teatas aga nüüd, et sarja esimene mäng Picross S+ ilmub järgmisel aastal Switchile.

Picross S+ on saadaval hinnaga 3.99 naela (või teiste piirkondade lugejatele 5 eurot/5 dollarit), ülejäänud Picross e mänge pakutakse sama hinnaga täiendavate sisupakettidena.

Picross e seeria ilmus algselt aastatel 2011–2018. Seeria viimane mäng, Picross e9, ilmus aga ainult Jaapanis, mistõttu fännid väljaspool Jaapanit ihkavad lõpuks mängule ligi pääseda.

See samm Picross e mängude Nintendo Switchile toomiseks võib tunduda pisut segane, kuid see tagab, et need armastatud mängud ei häguseks. Videomängude ajaloo sihtasutus on hinnanud, et 87 protsenti enne 2010. aastat välja antud mängudest on nüüd kättesaamatud. Seda silmas pidades on selge, et nende mängude säilitamine ja uuele vaatajaskonnale kättesaadavaks tegemine on nende mänguajaloo pikaealisuse jaoks ülioluline.

Picross S+ tähistab Picross e seeria põnevat taaselustamist ja pakub fännidele võimalust neid mõistatusi täis seiklusi taas nautida. Tulevikus lubatakse täiendavaid sisupakette, et selle populaarse frantsiisi fännide tulevik paistab helge.

Allikad:

- Nintendo Life