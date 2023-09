Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: uute relvade juhend

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on laiendus, mis tutvustab mängijatele uusi relvi. Laiendus ei paku mitte ainult värsket lugu, vaid hõlmab ka uusi oskusi, keskkondi, sõidukeid ja ülesandeid. Mängu üks põnevamaid täiendusi on uute relvade arsenal.

V varustamine võimsate tuli- ja lähivõitlusrelvadega on küberpungi üks mõnusamaid külgi. See võimaldab mängijatel, eriti neil, kellel on parimad Cyberpunk 2077 ehitused, hõlpsasti ületada hirmuäratavaid vaenlasi.

Phantom Liberty tutvustab mängu mitmeid uusi relvi. Siin on mõned neist:

Järjekord:

Order on kaheraudne jahipüss, millel on ähvardavad modifikatsioonid, nagu okastraat ja punane pihustusvärv. Kohalikud õiguskaitseorganid on selle nimetanud "illegaalseks", mis näitab selle laastavat jõudu.

Tera:

Grit on kompaktne pikendatud salvega püstol. Selle lisatud laskemoon on kasulik mitme vastase mahavõtmisel. Nagu Order, peetakse ka Gritit "illegaalseks" ja eeldatakse, et see on võimas relv.

Valvur:

Warden on musta ja kollase disainiga SMG. Selle tulejõudu täiustab aku, mis tõenäoliselt võimaldab mängijatel laadida oma lööke suurema läbitungimisvõimsuse saavutamiseks.

Kalakotkas:

Osprey on pika toruga snaipripüss, lihakas salv ja elegantne sihtmärk. See sobib pikamaavõitluseks, pakkudes mängijatele täpsust ja jõudu.

Herakles:

Hercules on eriline põletusjälgede ja ohusümbolitega relv, mis viitab selle ohtlikule ja muutlikule olemusele. Eeldatakse, et sellel on võimed, mis võivad tekitada vaenlastele leeke või toksilisi kahjustusi.

Rasetsu:

Rasetsu on teine ​​snaipripüss, pikem ja tursem kui Osprey. See relv on tõenäoliselt võimeline tungima tugevalt soomustatud vaenlaste vastu. Seda toodab Tsunami Defense Systems, mis on tuntud oma tipptehnoloogia poolest.

Termiline Katana:

Thermal Katana on helendava punase teraga lähivõitlusrelv. See võib vaenlaste soomustest läbi sulada, muutes selle suurepäraseks valikuks lähivõitluseks.

Need on vaid mõned Cyberpunk 2077 Phantom Liberty's tutvustatud relvad. Olge kursis, et saada rohkem värskendusi, kuna teatatakse uutest relvadest. Seni võite külastada meie küberpungi lehte, et saada uusimaid uudiseid ja juhendeid.

