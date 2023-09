Airteli saldokontroll: lihtsad meetodid ettemakstud saldo leidmiseks

By

Airteli ettemaksusaldo jälgimine on hädavajalik, et vältida ootamatuid häireid mobiilsideteenustes. Õnneks on Airteli saldo kontrollimiseks ja selliste üksikasjade saamiseks nagu praegune saldo, järelejäänud andmemaht ja laadimise kehtivus kaks lihtsat meetodit.

Esimene meetod ei vaja Interneti-ühendust ja seda saab kasutada igat tüüpi telefonides. Võrreldes teise meetodiga, mis hõlmab ametliku Airteli rakenduse allalaadimist, pakub see siiski piiratud teavet.

Kui teil on nutitelefon, saate Airteli saldo mugavalt kontrollimiseks kasutada mõlemat meetodit. Lihtsalt veenduge, et teie telefonis oleks põhiline mobiilsidevõrk või Interneti-juurdepääs.

Airteli saldokontroll USSD koodi abil:

Avage oma nutitelefonis või tavatelefonis helistaja või telefonirakendus. Sisestage oma telefoni klahvistiku abil *123*10#. USSD-koodi edastamiseks vajutage helistamisnuppu. Vaadake oma saldo üksikasju ja sisestage lisateabe saamiseks lisanumbreid.

Airteli saldokontroll Airtel Thanks rakenduse abil:

Laadige rakendus Airtel Thanks alla App Store'ist või Google Play poest. Logige sisse oma telefoninumbriga ja sisestage SMS-iga saadud OTP. Puudutage ekraani vasakus ülanurgas valikut "Teenused". Valige oma telefoninumber, et vaadata üksikasju, nagu praegune saldo, saadaolevad andmed ja kehtivus.

Järgides neid samme, saate hõlpsalt Airteli saldot kontrollida ja oma ettemaksukontoga kursis olla. Ärge unustage arvestada väljaminevate ja sissetulevate andmete kehtivust ning saadaolevat andmemahtu, et saaksite oma numbrit vajadusel uuesti laadida.

