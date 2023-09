Varajased Apple'i musta reede pakkumised: mida oodata ja kust neid leida

Pühadehooaeg on kohe käes ja see tähendab, et on aeg hakata mõtlema oma pühadeostudele. Tehnoloogiahuvilistele ja Apple'i fännidele on must reede ideaalne aeg Apple'i toodete heade pakkumiste tegemiseks. Kuigi ametlikud musta reede müügid on veel mõne nädala kaugusel, hakkavad Apple'i musta reede pakkumised juba tulema.

Musta reede pakkumiste puhul on tehnikavidinad alati populaarne kategooria ja Apple'i seadmed pole erand. Kuigi Apple pakub oma toodetele harva allahindlusi, leiate palju pakkumisi, kui teate, kust otsida. Alates Apple'i kelladest kuni AirPodide, MacBookide ja muudeni – saate kõigi loendis olevate vidinate pealt varakult säästa.

Men's Health Gear'i ja kaubanduse toimetaja John Thompsoni sõnul on sellel pühadehooajal silma peal hoidmiseks mõned tooted AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max ja Apple Watch Ultra. Need tooted on olnud turul juba üle aasta ning Apple'i uute väljalasete silmapiiril võib tulla üllatuslikke allahindlusi.

Kui rääkida nutikelladest, integreeruvad Apple'i valikud sujuvalt teie iOS-i ökosüsteemi. Brändi uusim langus, Apple Watch Series 8, sisaldab mitmeid tervise- ja treeningfunktsioone. Kui otsite eelarvesõbralikumat valikut, pakub Apple Watch SE (1. ja 2. põlvkond) sarnaseid funktsioone madalama hinnaga.

Juhtmevabade kõrvaklappide puhul on Apple'i AirPods populaarne valik. AirPods Pro ja AirPods Max pakuvad tipptasemel helikvaliteeti, samas kui tavalised AirPods (2nd Gen) on soodsam valik. Kui otsite paari kõrvaklappe jõusaali või tööle sõitmiseks, on teie vajadustele vastav AirPodi mudel.

Ka Apple'i iPade tasub musta reede müügi ajal arvestada. iPad Air ja iPad Mini on pendelrände- ja reisisõbralikud valikud, mis pakuvad kaasaskantavust ja mugavust. iPad (9. põlvkond) on eelarvesõbralikum valik, mis pakub endiselt kõiki tahvelarvutis vajalikke funktsioone.

Kui otsite uut sülearvutit, pakub Apple'i MacBooki valik erinevaid võimalusi. Hiljuti välja antud MacBook Air ja 2020. aasta MacBook Air on praegu kõigi aegade madalaimate hindadega. Kuigi MacBook Pro pakkumised pole praegu nii muljetavaldavad, on võimalik, et Mustale reedele lähemal näeme paremaid allahindlusi.

Ärge unustage Apple'i tarvikuid! Apple'i seadmete sidumine õigete tarvikutega võib nende funktsionaalsust täiustada. Kaaluge uue telefonilaadija või MagSafe kaabli hankimist, mis tulevad alati kasuks. AirTags on ka suurepärane aksessuaar neile, kes oma asju sageli valesti paigutavad. Kui eelistate midagi popivärvilist, pakub Beats Fit Pro erinevaid valikuid, mis on võrreldavad Apple'i kõrvaklappidega.

Mis puudutab seda, kas Apple'il on oma musta reede müük, siis pole see veel kindel. Varem on bränd pakkunud allahindlusi vaid kinkekaartidele. Siiski tasub alati Apple'i teadaannetel silma peal hoida.

Parimate Apple'i pakkumiste leidmisel on oluline ringi vaadata. Kuigi Apple ise ei pruugi oma toodetele allahindlusi pakkuda, teevad seda sageli teised jaemüüjad. Parimate pakkumiste saamiseks hoidke silm peal veebimüüjatel, kaubamajadel ja tehnoloogiakesksetel poodidel.

Must reede on suurepärane aeg Apple'i seadmetes hämmastavate pakkumiste tegemiseks. Olenemata sellest, kas otsite uut nutikella, juhtmeta kõrvaklappe, tahvelarvutit või sülearvutit, on palju varajasi pakkumisi, mida saate ära kasutada. Alustage oma puhkuseostude planeerimist kohe ja olge valmis parimate pakkumiste saamiseks, kui ametlik musta reede allahindlus saabub.

Allikad:

- Meeste tervis

– Apple.com