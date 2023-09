Character.ai AI-rakendus näeb kasutajate kasvavat seotust

By

Character.ai, AI-rakenduste arendaja, mis võimaldab kasutajatel luua oma tehisintellekti tegelasi, näeb oma mobiilirakendustes kasutajate seotuse tõusu. Hiljutine turuanalüüsi firma Likeweb analüüs näitas, et Character.ai iOS-i ja Androidi rakendustel on nüüd USA-s 4.2 miljonit igakuist aktiivset kasutajat, võrreldes ChatGPT mobiilirakendustega, millel on USA-s ligi 6 miljonit igakuist aktiivset kasutajat.

Character.ai on alates selle käivitamisest 2023. aasta mais märgatavalt kasvanud, ületades esimesel nädalal 1.7 miljonit installimist. Kasutajate säilitamine on väljakutse enamiku mobiilirakenduste jaoks – keskmine 30-päevane säilitamismäär on 3–4% ja desinstallimise määr ületab 40 päeva pärast 30%. Character.ai on suutnud säilitada varajased kasutajad ja suurendada selle kasutamist kuude jooksul alates selle debüüdist.

ChatGPT säilitab siiski veebis Character.ai ees edumaa, peamiselt seetõttu, et paljud kasutajad eelistavad oma AI-vestlusboteid luua ja nendega suhelda mobiilseadmetes, mitte veebisaidi kaudu. Ülemaailmselt näitavad Androidi andmed, et ChatGPT-l on mobiilis igakuiselt oluliselt suurem aktiivsete kasutajate arv võrreldes Character.ai-ga.

Üks valdkond, kus Character.ai paistab silma, on selle nooremate kasutajate demograafia. Ligikaudu 60% selle veebipublikust moodustavad 18–24-aastased noored, mis on püsinud suve jooksul ühtlasena, samas kui veebisaidi liiklus ChatGPT-le on vähenenud. Teised tehisintellekti pakkujad näitavad ka väiksemat kasutamist nooremate vanuserühmade seas.

Sarnasteveebi andmed näitavad, et ChatGPT-l on ülemaailmsete veebisaitide külastused vähenenud kolmel järjestikusel kuul. Hiljutine kooliaasta taasalustamine on aga toonud kaasa ChatGPT veebisaidi külastuste tagasilöögi, mis annab märku pöördest. Character.ai seevastu nägi oma veebisaidi liiklus suvel langust, kuid kompenseeris selle oma mobiilirakenduste kasutuselevõtuga.

Character.ai-l on potentsiaali oma kasutajabaasi veelgi laiendada, mida toetab selle märkimisväärne 150 miljoni dollari suurune A-seeria rahastamine ja 1 miljardi dollari suurune väärtus. Startupi asutajatel Noam Shazeeril ja Daniel De Freitasel on ulatuslikud kogemused tehisintellekti valdkonnas ning nad on loonud võimsa platvormi, mis täiustab pidevalt oma toodet.

Kuigi Character.ai edu ja kasvav kasutajate kaasatus on julgustavad, jääb üle oodata, kas see säilitab oma populaarsuse noorte kasutajate seas või hääbub järjekordse tehisintellekti trendina.

