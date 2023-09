Character.ai levib ChatGPT-s mobiilirakenduste kasutamisel

By

Character.ai, AI-rakenduste tegija, mis võimaldab kasutajatel kujundada oma tehisintellekti tegelasi, kogeb mobiilirakenduste kasutuse märkimisväärset kasvu. Turuanalüüsifirma Likeweb hiljutise analüüsi kohaselt on Character.ai iOS-i ja Androidi rakendustel nüüd USA-s 4.2 miljonit igakuist aktiivset kasutajat, samas kui ChatGPT ligi 6 miljoni igakuise aktiivse kasutajaga USA-s.

Kuigi Character.ai kasv on märkimisväärne, säilitab ChatGPT endiselt suurema kohaloleku veebis, mis võib olla tingitud sellest, et Character.ai kasutajad eelistavad luua tehisintellekti vestlusroboteid ja nendega suhelda oma mobiilseadmetes, mitte veebisaidi kaudu. Ülemaailmselt edestab ChatGPT Character.ai-d ka mobiilikasutuse poolest, ChatGPT-s on igakuised aktiivsed kasutajad 22.5 miljonit, Character.ai puhul aga 5.27 miljonit.

Üks huvitav aspekt on see, et Character.ai meelitab teiste AI-rakendustega, sealhulgas ChatGPT-ga võrreldes palju nooremat demograafilist teavet. Peaaegu 60% Character.ai veebipublikust pärineb vanuserühmast 18–24 aastat, mis on püsinud ühtlasena isegi siis, kui ChatGPT veebiliiklus vähenes. Juulis moodustasid 18-24aastased vaid 27% ChatGPT veebiliiklusest.

Analüüs näitas ka, et teistel tehisintellekti pakkujatel on nooremate vanuserühmade seas madalam kasutuselevõtu määr. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic ja Google's Bard on 18.46–25.3-aastaste inimeste hulgas palju madalamad (vahemikus 18% kuni 24%) kui Character.ai 60%.

Viimase kolme kuu jooksul on ChatGPT ülemaailmsete veebisaitide külastused vähenenud, kuid sarnased veebiandmed näitavad kooliaasta jätkudes paranemise märke. Character.ai seevastu jäi kasutusse kogu suve, kuna see keskendus meelelahutusele, mitte ei olnud ainult kodutöö või uurimisassistent.

Character.ai-l on tugev potentsiaal kasutajabaasi edasiseks kasvuks pärast selle muljetavaldavat 150 miljoni dollari suurust A-seeria rahastamist, mis teeb idufirma väärtuseks 1 miljard dollarit. Rakendus paistab teiste tehisintellekti tegelaskujude generaatorite seas silma selle asutajate Noam Shazeeri ja Daniel De Freitasega, kes olid varem Google'i tehisintellekti eksperdid.

Kuigi Character.ai tulevane kasutuselevõtt on endiselt ebakindel, on rakenduse asutajad tunnustatud tehisintellekti valdkonnas teerajajatena ja käivitamisel on pidevalt arenguruumi, kuna rohkem kasutajaid loob selle tegelasi ja nendega tegeleb.

Allikas: Likeweb, Reuters