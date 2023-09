AGC Digital CurtainTM valgusjuhtklaas, mis võeti kasutusele Toyota sajandi jaoks

Maailma juhtiv klaasi, kemikaalide ja kõrgtehnoloogiliste materjalide tootja AGC teatas, et selle Digital CurtainTM valgusjuhtklaas on kasutusele võetud 2023. aastal turule toodava Toyota Century mudeli jaoks. See on esimene kord, kui valgust reguleerib. auto uksesektsioonides on kasutatud klaasi. Digital CurtainTM-i kasutuselevõtt Century mudeli tagaistmetel võimaldab valguse läbilaskvust ja nähtavust koheselt juhtida, suurendades salongi avarust ja mugavust.

Digital CurtainTM on teatud tüüpi valgust reguleeriv klaas, mis vähendab päikesevalguse kuumust ja pimestamist, pakkudes samal ajal privaatsust hämaras olekus ja avatustunnet selges olekus. Erinevalt varasematest fikseeritud akendena kasutatavatest valgust reguleerivatest klaasidest pakub Digital CurtainTM nii keemilist kui ka mehaanilist vastupidavust, mistõttu sobib see pikaajaliseks kokkupuuteks erinevate ilmastikutingimustega. Lisaks täiendab aknaklaasi disain oma õhukese ja korraliku musta keraamilise disainiga Century mudeli prestiiži.

Digital CurtainTM-i rakendamine välistab vajaduse varjundite järele ning loob suurema, täiustatud ja mugavama tagumise istmeruumi, tagades samas ka suurema privaatsuse. Kuna autotööstus nõuab keerukamaid ja mitmekesisemaid klaasilahendusi, on AGC grupi eesmärk aidata kaasa uue liikuvusühiskonna elluviimisele, pakkudes optimaalseid materjale ja lahendusi.

Digital CurtainTM valgusjuhtklaas koosneb lamineeritud klaasist, mille kahe klaasilehe vahele on surutud spetsiaalne kile. See kile sisaldab spetsiaalset materjali, mis vähendab UV-kiirgust ligikaudu 99% nii hämaras kui ka läbilaskvas režiimis. Spetsiaalse materjali jaotust ja orientatsiooni filmi sees saab pinge abil juhtida, võimaldades koheselt lülituda hämardatud ja läbilaskva režiimi vahel.

Hämardatud režiimis paigutatakse spetsiaalne materjal juhuslikult, hajutades valgust ja muutes klaasi läbipaistmatuks, et vähendada pimestamist, kuumust ja tagada privaatsus. Läbilaskvas režiimis, kui filmile rakendatakse pinget, joondub spetsiaalne materjal samas suunas, võimaldades valgusel läbi klaasi ja muuta selle läbipaistvaks.

Üldiselt kujutab AGC Digital CurtainTM valgusjuhtklaasi kasutuselevõtt Toyota Century mudelis läbimurret autoklaasitehnoloogias, pakkudes reisijatele mugavamat ja mitmekülgsemat salongikogemust valguse juhtimise, nähtavuse ja privaatsuse osas.

Allikas: AGC (URL puudub)