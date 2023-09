Nigeeria Bureaux De Change Operaatorite Ühendus kutsub üles digitaalse autonoomia poole

Nigeeria Bureaux De Change Operaatorite Ühendus (ABCON) on kutsunud Nigeeria keskpanka (CBN) üles andma Bureaux De Change'ile (BDC) digitaalset autonoomiat, et saavutada vahetuskursside lähenemine. ABCONi president dr Aminu Gwadabe avaldas aruande, milles kutsus tipppanka üles andma BDC-dele vastuväideteta luba üleminekuks täielikult digitaalsele tegevusele.

BDC-dele digitaalse autonoomia andmine toob eeldatavasti kaasa vahetuskursside lähenemise, vähendab turu volatiilsust ja stimuleerib majanduskasvu. ABCONil on varem saavutatud kiiruse lähenemine, sealhulgas aastatel 2006, 2009 ja 2018–2020, enne Covid-19 pandeemia puhkemist.

Dr Gwadabe sõnul hõlbustaks operaatorite digitaalse autonoomia võimaldamine tõelise turukursside avastamist, võimaldaks rakendada föderaalvalitsuse ühtlustatud valuutakursside poliitikat ja toetaks BDC tehingute tõhusat jälgimist seadusjärgsete ja regulatiivsete nõuete täitmise osas.

ABCON on olnud ennetav tehnoloogia omaksvõtmisel ning teinud märkimisväärseid investeeringuid IT-uuringutesse, arendusse ja erinevate digilahenduste juurutamiseks alates 2016. aastast. BDC operaatoritel on nüüdseks paigas tehingute jälgimise süsteemid, mis on varustatud IT-bürooruumide ja internetiühendustega. Nad salvestavad oma tehingud Amazon Web Service'is (AWS) veebis reaalajas ja ekstraheerivad igapäevaseid aruandeid tagastuse esitamiseks. Lisaks on operaatorid integreeritud Nigeeria pankadevahelise arveldussüsteemi (NIBSS) ja panga kinnitusnumbri (BVN) kinnitusplatvormidega.

Need digitaalsed reformid mitte ainult ei suurenda tegevuse tõhusust, vaid aitavad kaasa ka BDC sektori üldisele arengule ja moderniseerimisele. ABCONi taotlus digitaalse autonoomia järele on kooskõlas CBN-i kavandatud reformidega BDC-de jaoks, rõhutades vajadust järgida tehnoloogilisi edusamme.

