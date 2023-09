Kogege nostalgiat vanade lihavõttemunakruusidega

Kui kasvasite üles Iirimaal ja tähistasite ülestõusmispühi, olete tõenäoliselt tuttav teie šokolaadimunadega kaasas olnud kruusidega. Need kruusid, millega sageli kaasas olid Nestlé või Cadbury munad, olid palju paremad kui tavalised valged tassid, mis meie mugavuse huvides nüüd kappe täidavad. Paljud meist on neid nostalgilisi kruuse aastaid hoidnud.

Mick, uudsete 90ndate lihavõttemunakruuside koguja, jagab seda meelt. Ta on aastate jooksul kogunud tohutu kollektsiooni, sealhulgas Smartiesi, Jaffa kookide ja Marsi batoonidega kruusid. Nüüd on Mick lõpuks valmis oma kollektsioonist loobuma ja neid 23. septembril Ranelaghis Nick's Coffee's asuvas Pop Cupi poes müüma.

Mick ja tema elukaaslane Betzy on kogenud vanaaegsed müüjad, keda kohtab sageli Libertiesi igakuistel kirbuturgudel. Seekord pakuvad nad müügiks umbes 50 kruusi koos valiku hoolikalt valitud rõivaesemetega oma kollektsioonist. Kruusid on kasutamata ja heas seisukorras, hind jääb vahemikku 15-30€ tükk. Ükskõik, kas olete kollektsionäär või ihkate oma kappidesse lihtsalt nostalgiat, on need kruusid ideaalne leid.

Küsimusele, millised on tema tunded kollektsiooni müümise suhtes, väljendas Mick elevust ja soovi leida oma armastatud kruusidele uued kodud. Ta usub, et igaühel on lemmikšokolaaditahvel, miks siis mitte omada sobivat kruusi? Lisaks ei saanud Mick kommenteerida lihavõttemunade kruuside kvaliteedi langust viimastel aastatel. Ta meenutas 90ndate ja 2000ndate alguse kruuside suurust ja kuju, öeldes, et praegused pakkumised on väiksemad.

Tõepoolest, 2010. aastate kruusid valmistavad erilist pettumust. Tihti ei ole neil piisavalt ruumi tassitäie tee jaoks ja disainivead, nagu ümberpööratud huul, ei kahjusta mitte ainult nende esteetikat, vaid kujutavad endast kuumade jookide hoidmisel ka potentsiaalset ohtu tervisele. Võrdluseks, Micki kollektsioon on tunnistus mineviku suurepärasest meisterlikkusest.

Kui olete huvitatud ühe sellise vanaaegse lihavõttemuna kruuside ostmisest, pidage meeles, et nende pikaealisuse tagamiseks tuleks neid käsitsi pesta. 23. septembril toimuv Pop Cup Shop on koht, kus olla, kui soovid oma kollektsiooni nostalgiat lisada. Ärge jätke kasutamata võimalust omada killuke lihavõttemunade kruusi ajaloost.

Allikad:

- Puudub