Füüsikal põhinev Isingi lahendaja, mis põhineb standardsel CMOS-tehnoloogial

Minnesota ülikooli teadlased on välja töötanud füüsikal põhineva Isingi lahendaja, mis põhineb standardsel komplementaarsel metalloksiidi pooljuhttehnoloogial (CMOS). Isingi lahendaja on loodud kombinatoorse optimeerimise probleemide lahendamiseks, tuvastades tõhusalt piirangute korral muutujate optimaalse kombinatsiooni.

Nende keeruliste probleemide lahendamise võti on riistvarasüsteem, millel on kõigi sõlmede ühenduvus, mis võimaldab probleemi mõõtmeid kujutavaid graafikuid otse arvuti riistvarale kaardistada. Täielikult ühendatud riistvara loomine on aga keeruline, kuna ühenduste arv sõlme kohta suureneb plahvatuslikult koos ühendatud sõlmede arvuga, mille tulemuseks on suurenenud elektrikoormus ja riistvara kulu.

Teadlaste välja töötatud Isingi lahendaja koosneb ühendatud ringostsillaatoritest ja kõigist kõigist sõlmedega ühendatud arhitektuurist. Ostsillaatorid on tihedalt ühendatud risttala massiiviga, mis võimaldab võnkuva signaali levimist nii horisontaalses kui ka vertikaalses suunas. Paigaldades igale ristmikule siduriahela, suutsid teadlased luua ahela massiivi, kus iga sõlme signaal saab suhelda kõigi teiste sõlmede signaalidega.

Teadlased testisid oma Isingi lahendajat, tehes erinevaid statistilisi toiminguid ja kaardistades oma kiibile erineva suuruse ja tihedusega graafikuid. Nad leidsid, et nende lähenemisviis võimaldas probleemigraafikute otsest kaardistamist kuni 48 sõlmega, mis on varasemate kujundustega võrreldes märkimisväärne edasiminek.

Tulevikus võib teadlaste väljatöötatud kiip anda teavet täiendavate Isingi lahendajate ja seadmete loomise kohta, mis suudavad tõhusalt lahendada kombinatoorse optimeerimise probleeme. Siiski on veel väljakutseid, mida tuleb ületada, näiteks alamprobleemide dekomponeerimine ja uuesti koostamine ilma lahenduse täpsust ohverdamata, nende riistvara lahenduskvaliteedi võrdlemine olemasolevate optimeerimisalgoritmidega ja süstemaatilisemate viiside leidmine probleemide sidumise kaalude sõnastamiseks.

Üldiselt on selle standardsel CMOS-tehnoloogial põhineva Isingi lahendaja väljatöötamine paljutõotav samm kvantarvutite võimekuse parandamisel ja nende reaalses maailmas kasutuselevõtu hõlbustamisel keeruliste optimeerimisprobleemide lahendamisel.

Allikas: Hao Lo jt, An Isingi lahendajakiip, mis põhineb ühendatud ringostsillaatoritel, millel on 48-sõlmeline kõik-kõigile ühendatud massiiviarhitektuur, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y