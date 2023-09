Apple Inc: kas aktsiatega kauplemine ületab oma õiglast väärtust?

Selles artiklis hindame Apple Inc.-i (AAPL) sisemist väärtust diskonteeritud rahavoo (DCF) mudeli abil. DCF-mudel võtab arvesse ettevõtte eeldatavaid tulevasi rahavoogusid ja diskonteerib need nende nüüdisväärtuseni.

Rahavoogude hindamiseks kasutame kaheastmelist mudelit, millel on kaks kasvutempo perioodi. Esimene etapp tähistab suuremat kasvu, samas kui teine ​​etapp tähistab madalamat kasvufaasi. Võimaluse korral kasutatakse analüütikute hinnanguid ja juhtudel, kui need ei ole kättesaadavad, ekstrapoleerime eelneva vaba rahavoo.

Eeldame, et kahaneva vaba rahavooga ettevõtted aeglustavad kahanemise kiirust ning kasvava vaba rahavooga ettevõtted kogevad aja jooksul aeglasemat kasvu. See peegeldab tõsiasja, et kasv kipub algusaastatel aeglustuma rohkem kui hilisematel aastatel.

Seejärel diskonteeritakse tulevased rahavood nende nüüdisväärtuseni, kasutades diskontomäära. Eeldame, et tänane dollar on väärtuslikum kui dollar tulevikus. 10-aastase rahavoo hinnangu nüüdisväärtuseks on arvutatud 1.0 triljonit USA dollarit.

Lisaks järgmise kümne aasta rahavoogudele arvutame välja lõppväärtuse, mis kajastab kõiki tulevasi rahavoogusid pärast kümneaastast perioodi. Lõppväärtuse puhul kasutatakse konservatiivset kasvumäära, mis põhineb 10-aastase riigivõlakirjade tootluse keskmisel. Terminalväärtuse praegune väärtus on hinnanguliselt 1.5 triljonit USA dollarit.

Omakapitali koguväärtus, mis on rahavoogude nüüdisväärtuse ja lõppväärtuse nüüdisväärtuse summa, on arvutatud 2.5 triljonit USA dollarit. Jagades selle väärtuse käibel olevate aktsiate arvuga, leiame, et aktsia näib kauplevat õiglase väärtuse ümber.

Oluline on märkida, et hinnangud võivad olla ebatäpsed ja erinevad eeldused võivad tulemusi mõjutada. DCF-mudel ei võta arvesse valdkonna tsüklilisust ega ettevõtte tulevasi kapitalinõudeid. Seetõttu on ettevõtte potentsiaalse tegevuse hindamisel ülioluline arvestada ka muude teguritega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi DCF-mudel viitab sellele, et Apple Inc. kaupleb oma õiglase väärtuse lähedal, on see vaid üks paljudest teguritest, mida investeeringu hindamisel arvesse võtta. Soovitatav on uurida ka muid aspekte, nagu riskid, tulevane tulupotentsiaal võrreldes kaaslastega ja alternatiivsed investeerimisvõimalused.

Allikad:

- Lihtsalt Wall St analüüsimudel