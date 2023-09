Uued Nanoleaf lambid ja muud vidinad IFA 2023-st

Hiljuti Berliinis toimunud IFA 2023 tehnikamessil esitleti mitmeid põnevaid vidinaid ja nutikaid koduseadmeid. Esile tõsteti uued Nanoleafi lambid, nutikad aknad, nutikad laadimislahendused ja laevalgustid. Siin on mõned näituse silmapaistvad tooted:

Kanada disainifirma Umbra tegi koostööd Nanoleafiga, et luua kaks uuenduslikku nutikat lampi. 95-dollarine Cono on kaasaskantav lamp, millel on akutoitel X-kujuline alus, samas kui 130-dollarine Cup on juhtmega laualamp, millel on sisseehitatud hoiuruum pliiatsite ja muude lauaarvutite jaoks. Mõlemad lambid on Matteriga ühilduvad ja neid saab juhtida Bluetoothi ​​kaudu, kasutades Nanoleafi rakendust.

Nutikad aknad olid ka näitusel tähelepanuväärne trend. eHandle ConnectSense on Euroopa stiilis akende käepide, millel on sisseehitatud Z-Wave andur. See andur suudab tuvastada vibratsiooni ja akna avatud/suletud või kallutatud asendit, võimaldades erinevaid automaatikaid, ilma et oleks vaja seinte või akende külge kinnitada inetuid plastikust dongleid.

Yeelight esitles Yeelight Pro P20 Rooflighti, mis jäljendab katuseakna efekti, kasutades nanotehnoloogia toega "Rayleigh Scattering". Seda realistliku välimusega katusevalgustit saab paigaldada lakke ja see ühildub Matter protokolliga.

Aqara tutvustas laevalgustit T1M, millel on värvimuutev rõngas, mida saab kasutada visuaalsete hoiatuste saatmiseks, kui see on integreeritud Aqara nutika kodu platvormiga. Lisaks esitles Aqara nutika lukku U200, mis on mõeldud Euroopa stiilis süvistatud ustele. See tagantjärele paigaldatav lukk pakub erinevaid avamismeetodeid, sealhulgas sõrmejälge, võtmekoodi ja NFC-d.

Üldiselt sisaldas IFA 2023 mitmeid uuenduslikke vidinaid, mis lubavad suurendada nutikate kodude mugavust ja funktsionaalsust. Olgu need kaasaskantavad nutikad valgustid, nutikad aknad või täiustatud valgustuslahendused – need tooted kujundavad koduautomaatika tulevikku.

