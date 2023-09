Kuidas Starfieldis kiiresti krediiti teenida

By

Bethesda uusim kosmoseuuringute mäng Starfield keskendub krediitide hankimisele seadmete ostmiseks, kosmoselaeva uuendamiseks ja meeskonnaliikmete palkamiseks. Kuigi mängus on krediiti teenimiseks mitu meetodit, on paljud neist aeglased ja ebaefektiivsed neile, kes ei soovi päris raha kulutada. Siin on mõned kiireimad viisid Starfieldis krediiti seaduslikuks kogumiseks:

1) Avage kaubandusoskus

Kaubandusoskus on Starfieldis kaupade ostmiseks ja müümiseks hädavajalik. Investeerides oskuspunkte Commerce'i, saate kasutada mitmeid eeliseid, nagu ostusoodustus, suurem müügikasum ja palju muud. Seda oskust edasi arendades muutuvad allahindlused ja kasumi suurendamine veelgi olulisemaks.

2) Rüüsta strateegiliselt

Starfieldis on esemeid, mida koguda kõikjal, kuhu lähete. Kuid mitte kõik esemed pole piisavalt väärtuslikud, et oma kaalu õigustada. Piiratud kandevõime tõttu on oluline hoolikalt hinnata eseme väärtust selle kaalu suhtes, enne kui otsustate, kas see võtta või mitte.

3) Tõstke puhastamisoskust kõrgemale

Scavenging oskus Starfieldis võimaldab teil mitte ainult avastada peidetud aardeid, vaid leida ka väärtuslikke esemeid konteineritest. Scavengingis edasi liikudes puutute kokku haruldasemate ja väärtuslikumate esemetega, pakkudes tulusat võimalust uurides krediiti teenida.

4) Võtke ülesandeid kõigilt missiooninõukogudelt

Missiooninõukogud erinevates asulates ja fraktsioonides pakuvad kõrvalülesandeid, mis premeerivad teid ainepunktidega. Nende missioonide täitmine võib teenida märkimisväärseid preemiaid ja iga fraktsiooni missiooninõukogul on ainulaadsed missioonid, mis on kooskõlas nende eesmärkidega.

5) Ehitage eelpostid

Planeetidele eelpostide rajamine nõuab mõningaid jõupingutusi, kuid tasu on seda väärt. Kui seadistate oma eelpostid väärtuslikke ressursse tootma, saate koguda hulgaliselt ressursse, mida saab krediidi eest müüa. Mida rohkem eelposte te haldate, seda suurem on teie potentsiaalne kasum.

6) Müüge kõik lisalaevad, mis teil on

Kui teil on rohkem tähelaevu, kui saate hakkama, kaaluge nende müümist laevatehniku ​​kaudu. Kuigi teie laeva registreerimine võib olla väike, võib lisalaevade müümine tuua kaasa märkimisväärse tulu ja vabastada ruumi tulusamateks ettevõtmisteks.

7) Täitke fraktsioonimissioonid

Fraktsioonimissioonidele asumine mitte ainult ei edenda mängu lugu, vaid pakub ka heldeid krediidipreemiaid. Need missioonid on kooskõlas teie valitud fraktsiooni eesmärkidega ja pakuvad suurepärast võimalust oma ainepunktide suurendamiseks.

8) Edasiminek lineaarse missiooni edenemise kaudu

Kampaania missioonide täitmine on lihtne viis ainepunktide teenimiseks. Enamik missioone pakub rahalist hüvitist ja mõned pakuvad isegi haruldasi esemeid. Seadistage need missioonid kindlasti prioriteediks, et teenida nii krediite kui ka väärtuslikke ressursse.

9) Müüa uuringuandmeid

Erinevate planeetide uurimisel leidke aega kohaliku taimestiku, loomastiku ja geoloogiliste tunnuste skaneerimiseks. Iga skaneering täiendab teie küsitlusandmete kogumist, mille saate krediiti müüa fraktsiooni Constellation liikmele Vladimir Sallile.

10) Kasutage konsooli käske (pettusi) ettevaatlikult

Kui olete nõus reegleid muutma, võivad Starfieldi konsoolikäsud pakkuda kohest rikkust krediitide kujul. Pettuste kasutamine võib aga takistada teil hiljem mängus saavutusi teenimast, seega kasutage neid targalt.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ainepunktid on Starfieldis hädavajalikud. Neid meetodeid kasutades saate kiiresti krediiti teenida, ilma et peaksite päris raha kulutama või reegleid rikkuma.

