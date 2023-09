Olge iPhone 15 turuletoomiseks valmis!

iPhone 15 pidu on kohe ukse ees ja olete südamest oodatud! Taas on käes aeg aastas, mil Apple kuulutab välja oma uusima iPhone'ide valiku ja sel aastal on selleks iPhone 15. Üritus nimega "Wonderlust" toimub teisipäeval, 12. septembril 2023 kell 10 (PST). Ettetellimiskuupäevaks on määratud reede, 00. september 15 kell 2023:05 (PDT) ja ametlik väljalaskekuupäev on reede, 00. september 22.

Mitmete allikate kohaselt levivad kuulujutud, et iPhone 15 tootmine võib nihkuda Hiinast Indiasse. Kuigi seda ei kinnitata, on paljud põnevil võimalikust reisisihtkoha muutmisest käivitamise ajaks. Kas tuleme Hiinast või Indiast, on oluline, et meie passid oleksid valmis ja kõik reisidokumendid ja marsruudid oleksid korras.

Vaadates tagasi iPhone 14 USA Pre-Order Threadi edule, millel on üle 25,000 1 postituse, 1,500 miljon vaatamist ja kokku XNUMX häält, on selge, et põnevus uute iPhone'ide vastu on võrreldamatu. Kas suudame tänavu veel ühe rekordi ületada? Näitab ainult aeg.

Käivitamise lähenedes muutub meie tellimuste jälgimine oluliseks. Kui tellimused hakkavad liikuma "Saadetiseks ettevalmistamise" staadiumisse, näeme nädalavahetusel liikumist. See on siis, kui saame hakata oma pakke jälgima, kasutades antud jälgimisnumbrit. UPS on üks Apple'i tarnijaid ja nende veebisait võimaldab meil jälgida oma iPhone'i saadetisi. On oluline, et meil oleks seerianumbriga arve, mille leiate Apple'i veebisaidilt.

Üks oodatumaid skaneeringuid saatmisprotsessi ajal on Kentucky osariigis Louisville'is asuv impordi skannimine. See skaneerimine näitab, et saadetis on vastuvõtvas riigis impordiprotseduurid läbinud ja tagab, et iPhone jõuab kohale järgmisel päeval. See on viimane verstapost, enne kui me lõpuks uute iPhone'ide kätte saame.

Niisiis, valmistuge iPhone 15 turuletoomiseks! Veenduge, et teie pass oleks ajakohane, jälgige oma tellimust ja valmistuge tervitama Apple'i perekonna uusimat lisa.

Allikad:

– [Apple] (www.apple.com)

– [UPS Tracking](www.ups.com)

– [MacRumors] (www.macrumors.com)