Parkeri päikesesond jätkab päikese saladuste lahtimõtestamist

By

Parker Solar Probe lõpetas hiljuti oma 17. lähilähenemise Päikesele, jõudes Päikese fotosfäärist 7.26 miljoni kilomeetri kaugusele. 13. lähenemise ajal sai sellest esimene kosmoselaev, mis läbis koronaalmassi väljutamise (CME) – võimsa sündmuse, mis paiskab läbi kosmose tohutuid plasmamasse. 2025. aastani plaanitava sondi missiooni eesmärk on lahti harutada Päikese saladused ja anda ülioluline ülevaade päikesenähtustest.

Parker Solar Probe, mida sageli nimetatakse "väikseks mootoriks, mis muudkui läheb ja läheb", lähenes 27. septembril kõigest 7.26 miljoni kilomeetri kõrgusele Päikese pinnakihist, mida tuntakse fotosfäärina. See muljetavaldav saavutus järgneb selle eelmisele verstapostile, milleks oli koronaalmassi väljapaiskumise läbi lendamine 13. lähenemise ajal 5. septembril 2022.

Missiooni edu taga on kosmoseaparaadi vastupidavus ja võime taluda ekstreemseid tingimusi. Hoolimata temperatuurist kuni 1400 kraadi Celsiuse järgi, on sondi peamised instrumendid kaitstud varjestusega, mis võimaldab neil töötada peaaegu normaalses toatemperatuuril.

Parker Solar Probe'i peamine eesmärk on uurida päikesekrooni, päikeseatmosfääri kõrgeimat osa. Teadlaste eesmärk on mõista, mis krooni soojendab, ja jälgida energiavoogu selles. Lisaks püüavad nad uurida päikesetuule kiirenemist päikesest lahkumisel, samuti Päikese ja selle magnetväljade struktuuri.

Päikesefüüsikutele pakuvad erilist huvi koronaalmassi väljaheited. Nendel võimsatel sündmustel võib olla Maale märkimisväärne mõju, alates sidesüsteemide katkestamisest kuni elektrikatkestuse põhjustamiseni. Neid päikesetorme uurides loodavad teadlased paremini mõista neid juhtivaid jõude ja arendada prognoosimisvõimet.

Parker Solar Probe'i hiljutine verstapost, mis läbis Päikesele lähimas punktis CME-d, andis väärtuslikke andmeid lööklaine kiiruse ja tiheduse kohta. Kuigi see konkreetne CME ei kujutanud Maale ohtu, rõhutab see nende sündmuste ja nende võimalike tagajärgede uurimise tähtsust.

Parker Solar Probe projekti haldab ja juhib Johns Hopkinsi rakendusfüüsika labor Laurelis, Marylandis. NASA ajakava ja eelarve piires ehitatud kosmoselaev sillutab jätkuvalt teed uutele avastustele meie lähima tähe Päikese kohta.

Allikad:

– NASA Parker Solar Probe projekt: Johns Hopkinsi rakendusfüüsika labor

– NASA – riiklik lennundus- ja kosmoseamet