Arheoloogid tegid Sambias Kalambo jõe kaldal murrangulise avastuse. Nad on välja kaevanud kaks ligi 500,000 XNUMX aastat tagasi oskuslikult vormitud ja kokku liidetud suureviljalise põõsaspaju palki. Need puidust esemed kujutavad endast vanimat teadaolevat näidet varajastest inimestest, kes olid enne meie oma liike ja ehitasid puitkonstruktsioone. See leid seab kahtluse alla levinud arvamuse, et tolleaegsed varased inimesed lihtsalt rändasid maastikul jahimeeste ja korilastena.

Muudetud palgid, mille kallal töötati kivitööriistadega, näivad olevat olnud konstruktsiooni raamistik. See viitab sellele, et varased inimesed võisid seda kasutada kõrgendatud kõnnitee või platvormina märjas ümbruses navigeerimiseks. Liverpooli ülikooli arheoloog Larry Barham, ajakirjas Nature avaldatud uuringu juhtiv autor, teeb ettepaneku, et platvormil oleks võinud olla mitu eesmärki, näiteks ladustamine, onni vundament ja palju muud.

See avastus annab olulise ülevaate meie varajaste inimeste esivanemate tehnoloogilistest võimalustest ja käitumisest. Seni on selle ajastu arheoloogilistes paikades puidu säilitamine olnud äärmiselt haruldane, mistõttu on raske mõista, kuidas varased inimesed seda materjali kasutasid. Kalambo juga sait pakub ainulaadset võimalust saada nende inimeste elust põhjalikum ülevaade.

Geograaf ja uuringu kaasautor Geoff Duller Walesi Aberystwythi ülikoolist selgitab puidu kui ehitusmaterjali tähtsust. Seda saab vormida erinevatesse vormidesse, muutes selle vastupidavaks ja tugevaks. See viitab sellele, et varajastel inimestel olid kognitiivsed võimed, mis olid suuremad kui varem usuti üksnes kivitööriistade tõendite põhjal.

Kuigi paigast ei leitud inimjäänuseid, viitab Barham, et esemed lõi tõenäoliselt Homo heidelbergensis, liik, mis eksisteeris 700,000 200,000–XNUMX XNUMX aastat tagasi. Homo heidelbergensis'l olid erinevad füüsilised omadused, sealhulgas silmapaistev kulmuharja ja suurem ajukorpus.

Avastus tõstab esile varajaste inimeste leidlikkust ja võimet oma keskkonda kohaneda ja muuta. Kalambo Fallsi leid näitab, et need iidsed hominiinid olid võimelised looma ehitatud keskkonda, näidates välja kognitiivseid võimeid, mida neile varem ei omistatud ainult kivitööriistade põhjal.

See uuring heidab uut valgust meie varajaste inimeste esivanemate tehnoloogilistele saavutustele ja kultuurilisele keerukusele. Nende iidsete puitehitiste säilitamine ja avastamine lisab olulise peatüki meie arusaamale inimkonna ajaloost.

