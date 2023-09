Tulevane päikesevarjutus Colorados: kõik, mida peate teadma

Kuna eelseisva päikesevarjutuse kuupäev läheneb, on hotellides, sealhulgas Herreras, broneeringute arv suurenenud. 14. oktoobril toimuv vaatemäng on esimene Ameerika Ühendriikidest nähtav päikesevarjutus pärast 2017. aasta täielikku päikesevarjutust. Eeldatavasti läbib rõngakujuline tee piirkonda sel laupäeval kella 10 paiku, meelitades kohale suuri rahvahulki innukaid pealtvaatajaid.

Niisiis, mis täpselt on rõngakujuline päikesevarjutus? See tekib siis, kui Kuu liigub Maa ja Päikese vahelt, olles Maast kõige kaugemal. Viimati olid USA selle nähtuse tunnistajaks 2012. aastal. Oma kauguse tõttu paistab Kuu tumeda kettana, mis on väiksem kui päike, tekitades taevas hüpnotiseeriva "tulerõnga" efekti, mis kestab umbes 4 minutit. .

Durangost edelas asuvatel kogukondadel, sealhulgas Cortezil, Doloresil ja Dove Creekil, on eesõigus kogeda rõngakujulisust selle täies hiilguses. Nendest kohtadest avaneb vaade, kus Kuu näib olevat täpselt päikese keskpunktis.

Kogemuse suurendamiseks korraldatakse piirkonnas mitmesuguseid vaatamisüritusi, sealhulgas Mesa Verde rahvuspargis. Rahvuspargi teenistus (NPS) ja NASA teevad koostööd, et pakkuda külastajatele harivaid seminare ja määratud parkimisalasid. Park korraldab vaatamisüritusi Chapin Mesa muuseumis, Far View parklas ja Morefieldi laagriplatsi amfiteatris. Kämpingud on saadaval, kuid soovitatav on broneerida, kuna need müüakse tõenäoliselt välja. Külastajaid varustatakse varjutusprillidega, kuni neid jätkub, tagades selle taevasündmuse turvalise jälgimise.

Eelkõige jääb nelja nurga monument, kus Colorado, Arizona, New Mexico ja Utah' piirid kokku saavad, varjutuse päeval kella 8–1 suletuks. See sulgemine on lugupidav meede saidi haldava navajo rahva pühade tõekspidamiste austamiseks. Navaho inimesed peavad varjutusi pühadeks sündmusteks ja hoiduvad selliste sündmuste ajal töötamast ega kodust lahkumisest.

Kuigi need, kes elavad Colorado teistes piirkondades, ei koge täielikku varjutust, võivad nad siiski 14. oktoobri hommikul osalise varjutuse tunnistajaks olla.

Kui jätate selle aasta varjutuse vahele, ärge muretsege. Järgmine täielik päikesevarjutus Colorados on kavandatud aastasse 2048. Kui aga soovite näha täielikku päikesevarjutust varem, võite reisida itta, et seda näha 8. aprillil 2024. See varjutus läbib Mehhikot, Texast ja erinevaid linnad USA kirdeosas, sealhulgas Austin, Dallas ja Indianapolis.

Seega märkige oma kalendrid ja valmistuge olema tunnistajaks päikesevarjutuse aukartust äratavale ilule Colorados. Ärge unustage kaasa võtta oma päikesevarjutusprille, et tagada ohutu vaatamine, ja olge valmis võimalikuks liikluseks, sest see haruldane sündmus tõmbab eeldatavasti palju rahvast.

