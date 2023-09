Teadlased avastavad kõige lihtsamate loomade neuronite potentsiaalse plaani

Teadlased on avastanud tõendeid neuronilaadsete rakkude kohta placozoanides, mis on üks lihtsamaid loomaliike. Placozoanid on meredes eksisteerinud sadu miljoneid aastaid ja on võimalik, et need olid keerukamate loomade, sealhulgas inimeste närvisüsteemi muster. Need leiud avaldati ajakirjas Cell.

Placozoanid näivad mikroskoobi all nagu amööbid, kuid on tegelikult loomad. Nad on elupuus tihedamalt seotud cnidarianidega (sealhulgas mereanemoonid ja korallid) ja kahepoolsete (selgroogsete) loomadega. Kui teistel loomaliinidel on närvisüsteemid, mida juhivad neuronid, siis arvati, et plakoosoaanid on erinevad ja neil ei ole neuroneid.

Neuronite asemel kasutavad plakoosoaanid teatud käitumise reguleerimiseks peptidergilisi rakke. Need rakud vabastavad lühikesed aminohapete ahelad, mis aktiveerivad ümbritsevaid rakke, sarnaselt keerukamate organismide neuronite funktsiooniga. See sarnasus pani teadlasi edasi uurima, leides, et need rakud võivad esindada iidse looma esivanema närvisüsteemi.

Uurimisrühm uuris geeniekspressiooni plakoosloomadel ja avastas 14 tüüpi peptidergilisi rakke, mis on olulised teiste loomade neuronite ehitamiseks. Siiski leidsid nad, et placozoanide peptidergilistel rakkudel puudub elektriline aktiivsus ja võime sõnumeid vastu võtta, mis näitab, et need ei ole tõelised neuronid.

Kaardistades võimalikke interaktsioone peptidergiliste rakkude ja teiste rakkude vahel placozoanides, tuvastasid teadlased keeruka signaalivõrgu ning spetsiifilised neuropeptiidide ja retseptorite paarid. See toetab aju keemilist hüpoteesi, mis viitab sellele, et varajased närvisüsteemid arenesid rakkude võrgustikena, mis olid ühendatud pigem keemiliste signaalide kui elektriliste signaalide kaudu.

Võrreldes peptidergilisi rakke teiste loomade neuronitega, avastasid teadlased suuri sarnasusi geenide kasutusviisides, mis näitab, et varajased närvisüsteemid olid kunagi sarnased placozoanide omadega, enne kui muutusid keerukateks rakkudeks, mis saadavad elektrilisi signaale.

Kuigi plakoosid võivad inimestega võrreldes olla lihtsad, on nende keerukus oodatust suurem. Placozoanide ja muude loomaliinide edasised uuringud võimaldavad paremini mõista närvisüsteemide arengut ja heidavad valgust neuronite funktsioonidele meie ajus.

Allikad:

– Originaalartikkel: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Pildi allikas: Sebastián R. Najle/Center for Genomic Regulation